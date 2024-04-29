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Zerdeçalın içine bir çay kaşığı ekleyin! Bağışıklığı çeliğe dönüştürüyor...

Zerdeçal, son yıllarda sağlık ve beslenme alanında en çok konuşulan baharatlardan biri. Zerdeçal içerdiği kurkumin adlı etken madde sayesinde iltihap azaltıcı özelliğinden kan dolaşımını düzenlemesine kadar sağlık açısından oldukça önemli.

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Giriş Tarihi: 29.04.2024 09:36
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Zerdeçalın içine bir çay kaşığı ekleyin! Bağışıklığı çeliğe dönüştürüyor...

İşte zerdeçalın bilimsel olarak kanıtlanmış faydaları;

Bağışıklığı arttırıyor.
Kalp sağlığını koruyor.
Tip 2 diyabet gibi metabolik bozuklukları önlemede yardımcı oluyor.
Beyin sağlığını güçlendiriyor.
Eklem ağrılarına iyi geliyor.

ZERDEÇAL NASIL TÜKETİLMELİ?

Hem çay hem de baharat olarak tüketilebilecek bu baharat, içeriğindeki kurkumin bileşiği ile öne çıkıyor. Kurkumin bileşiği yağda çözünebilir olması sebebiyle özellikle yağ içeren yemeklerin yanında tüketilerek maksimum fayda elde edebilirsiniz. Ayrıca yoğurt gibi içerisinde doğal olarak yağ bulunan besinlerle karıştırmak da oldukça etkili seçeneklerden biridir.

Ayrıca zerdeçalı karabiberle birlikte tüketmek, oldukça dikkat çekici bir şekilde etkili yöntemlerden biridir. Araştırmalar sonucunda karabiber ve zerdeçalı birlikte tüketmek, kurkumin bileşiğinin %2000 düzeyinde artırdığı gözlemlendi.

Karabiber içerisindeki piperin, zerdeçalda bulunan kurkuminin emilimini artıran bir kombinasyona dönüşerek, her iki baharattan da en iyi şekilde yararlanmanızı sağlıyor.

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