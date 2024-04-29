Zerdeçalın içine bir çay kaşığı ekleyin! Bağışıklığı çeliğe dönüştürüyor...

ZERDEÇAL NASIL TÜKETİLMELİ?

Hem çay hem de baharat olarak tüketilebilecek bu baharat, içeriğindeki kurkumin bileşiği ile öne çıkıyor. Kurkumin bileşiği yağda çözünebilir olması sebebiyle özellikle yağ içeren yemeklerin yanında tüketilerek maksimum fayda elde edebilirsiniz. Ayrıca yoğurt gibi içerisinde doğal olarak yağ bulunan besinlerle karıştırmak da oldukça etkili seçeneklerden biridir.