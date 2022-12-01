Zeytinyağına sadece birkaç damla damlatın! Vücudunuzdaki tüm toksinleri temizliyor, organları yeniliyor

Zeytinyağı zengin bir tarihe sahiptir. Kleopatra'nın ünlü altın parıltısının zeytinyağında yıkanmasının bir sonucu olduğuna inanılıyor. Eski Yunanlılar, zeytini "kutsal bir meyve" olarak görüyorlardı ve Romalılar, zeytinyağını elit toplumla ilişkilendiriyor ve yaşam süresini uzatmak için sıvıyı tüketiyorlardı. İşte zeytinyağı ve limon karışımının inanılmaz etkisi…

Sadece bir çay kaşığı zeytinyağı, antioksidan özelliklere sahip doğal biyoaktif bileşiklerden polifoneller yönünden zengindir. Yaşa bağlı kemik kaybı yaşayanlar için oldukça iyi bir haber olan bu durum, son araştırmalara göre; zeytinyağındaki polifenoller sayesinde oksidatif stresi kontrol altına alara kemik sağlığını desteklediğini gösteriyor.

KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER

Kardiyovasküler hastalıkların dünya çapındaki en büyük "erken ölüm" nedenlerinden biri olduğu uzun zamandır biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre; yılda ortalama 17,9 milyon kişi bu sebeple hayatını kaybediyor. Fakat yapılan araştırmalar, Akdeniz bölgelerinde yaşayan insanların, kalp krizinden ölüm oranlarının daha düşük olduğunu gösteriyor. Bunun sebebi ise; yüksek EVOO tüketiminin rol oynaması.

Zeytinyağlarının kardiyovasküler sağlığı korumadaki önemini gösteren tek veri bu değil. 2014 yılında yapılan bir inceleme çalışmasında araştırmacılar, en çok zeytinyağı tüketen katılımcıların neredeyse kalp sorunları yaşama olasılığı yüzde 10 daha azdı.