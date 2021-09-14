Çiğ Köfte Tarifi - Evde Çiğ Köfte Nasıl Yapılır?

ÇİĞ KÖFTE YAPILIŞI
- Çiğ köfte tarifi için ilk olarak çiğ köfte tepsinizi hazırlayın. Tepsinin içerisine bulguru ve salçayı ilave ettikten sonra güzelce yoğurmaya başlayın. Yumuşak bir kıvam elde edinceye kadar yoğurma işlemini sürdürünüz. Yoğururken azar azar su ekleyiniz.
- Bulgurun içerisine çok fazla su koymamaya dikkat edin. Eğer bulgurun içerisinde çok fazla su olursa şişmesine neden olur ve istediğiniz lezzeti vermeyecektir.
- Bulgurlarınız salça rengine döndükten sonra tuz, pul biber, maydanoz, sıvı yağ, isot ve biber salçasını da tepsinin içerisine ilave ederek yoğurmayı sürdürün.
- Eğer bulgur kurursa az miktarda su ilave ederek yumuşamasını sağlayabilirsiniz. Yoğurmak sizi yoracağı için yavaş yavaş dinlenerek yoğurmanızı öneririz.
- Bulgurlarınız iyice yumuşadıktan sonra ince doğranmış soğanları ve maydanozu ekleyin. Soğanlar kaybolana kadar yoğurun.
- Soğanları robottan geçirmeyin. Acı bir tat vermesine neden olabilir. Soğanlarınızı ince ulu bir bıçakla tahta üzerinde doğrayın.
- Soğanların suyu el ile kestiğinizde çok fazla çıkmayacaktır. Böylece acı bir tat oluşmasını engellemiş olacaksınız.
- Soğanlar gözden tam olarak kayboluncaya kadar yoğurmaya devam edin. Bu aşamanın ardından çiğ köfteniz hazır hale gelecektir.
- Avuç içinizle çiğ köfteleri küçük parçalar haline getirdikten sonra yanında soğuk ayran veya şalgam suyu ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun
ÇİĞ KÖFTE BESİN DEĞERLERİ
Porsiyon (Orta)
Karbonhidrat (g) 59.19
Protein (g) 20.35
Yağ (g) 3.70
Lif (g) 9.99
Kolesterol (mg) 39.00
Sodyum (mg) 120.39
Potasyum (mg) 581.86
Kalsiyum (mg) 51.22
Vitamin A (ui) 46.76
Vitamin C (mg) 74.35