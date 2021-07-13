Hem lezzetli hem sağlıklı: Yumurtasız kek tarifi

Yumurtasız kek, özellikle alerjisi olanlar için tam bir kurtarıcı. Kabarmış, pofuduk bir kek lezzetine yumurtasız da ulaşılabileceğini ispatlayan bu tarif ile menünüzü genişletebilirsiniz. İşte yumurtasız kekin pratik tarifi.

MALZEMELER

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

Yarım su bardağı sıvı yağ

1,5 su bardağı süt

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

Portakal veya limon kabuğu rendesi

Yarım su bardağı kuru meyve karışımı

YAPILIŞI