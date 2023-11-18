Ayakkabıdaki kötü kokudan eser bırakmıyor! İçine birkaç damla…

Gün boyunca uzun süre boyunca ayakkabı giymek, kötü kokuların meydana gelmesine neden olabilir. Ayakların terlemesi ve ayakkabılarda bakteri oluşması da kötü kokunun kaynaklarından olabilir. Bu durum hem hijyen açısından hem de sosyal ortam açısından insanları rahatsız edicidir. Fakat ayakkabılarda oluşan rahatsız edici kötü kokudan kurtulabilmek için oldukça kolay bir yol mevcut. Ayakkabının içerisine koyacağınız sadece tek malzemeyle kötü kokuyu etkili bir biçimde yok edebilirsiniz. İşte detayları…

Giriş Tarihi: 18.11.2023 14:19 PAYLAŞ ABONE OL

Karbonat, pek çok temizlik alanında olduğu gibi ayakkabılardaki kötü kokuların giderilmesinde oldukça etkili malzemelerden birisi. Karbonat kullanacağınız bu yöntem etkili olmasının yanı sıra oldukça da pratik.

Kötü kokunun yok olmasını sağlayabilmek için ayakkabının içerisine 1 paket karbonatı açıp dökün. Ardından bir gece boyunca ayakkabıların içerisinde bekletin, sabah olduğu zaman ayakkabıları ters çevirerek karbonatı dökün. Bu yöntem sayesinde kötü kokuyu ortadan kaldırabilirsiniz. Ayakkabıdaki kötü kokuları ortadan kaldırabilmek için diğer yollar ise şöyle;