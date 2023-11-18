Ayakkabıdaki kötü kokudan eser bırakmıyor! İçine birkaç damla…

Karbonat, pek çok temizlik alanında olduğu gibi ayakkabılardaki kötü kokuların giderilmesinde oldukça etkili malzemelerden birisi. Karbonat kullanacağınız bu yöntem etkili olmasının yanı sıra oldukça da pratik.
Kötü kokunun yok olmasını sağlayabilmek için ayakkabının içerisine 1 paket karbonatı açıp dökün. Ardından bir gece boyunca ayakkabıların içerisinde bekletin, sabah olduğu zaman ayakkabıları ters çevirerek karbonatı dökün. Bu yöntem sayesinde kötü kokuyu ortadan kaldırabilirsiniz.
Ayakkabıdaki kötü kokuları ortadan kaldırabilmek için diğer yollar ise şöyle;
ÇAY AĞACI YAĞI
Çay ağacı yağı keskin kokusu ve etkili gücü sayesinde kötü kokuların kaybolmasını sağlar. Bu yöntem için ilk olarak bir parça az miktarda çay ağacı yağı döküp ayakkabıları silin. Ardından ayakkabıların içerisine de çay ağacı yağından dökerek sabah olana dek bekletin. Sabah olduğu zaman kötü kokunun yok olduğunu fark edeceksiniz.
LAVANTA YAĞI
Lavanta yağının kendisine has olan kokusu, ayakkabılardaki istenmeyen kokuların engellenmesine yardımcı olacaktır. Bu yöntem için ayakkabıların içerisine az miktarda lavanta yağı dökün böylece lavanta yağının kokusu yayılarak kötü kokuyu ortadan kaldıracaktır.
KAHVE ÇEKİRDEĞİ
Kahvenin etkili kokusu, ayakkabıların içerisindeki kötü kokunun ortadan kaldırılmasında kullanılabilecek yollardan bir diğeridir. Oldukça kolay olan bu yöntem için bir peçetenin içerisine 1 avuç kahve çekirdeği dökün, ardından bunu ayakkabıların içerisine yerleştirin. Bu yöntemi gece uygulayıp sabaha kadar bekletin. Sabah olduğu zaman ayakkabılardaki kötü kokunun kaybolarak yerini kahve kokusuna bırakacaktır.
BEBEK PUDRASI
Bebek pudrasının kokusu, ayakkabılardaki rahatsız edici kokuyu yok edebilmek için etkili yollardan bir başkasıdır. Bu yöntem için ayakkabıların içerisine bebek pudrası dökün ve sabah olana dek bekletin. Sabah olduğu zaman ayakkabıları ters çevirin ve bebek pudrasının dökülmesini sağlayın. Böylece ayakkabıdaki istenmeyen kokuyu ortadan kaldırabilirsiniz.
SİRKE
Sirke etkili özellikleri ve kokusu sayesinde istenmeyen kokunun ortadan kaldırılmasını sağlar. Sirke kullanarak uygulayacağınız bu yöntem için bir sprey şişesinin içerisine yarısı sirke yarısı da su olacak biçimde doldurun. Ardından elde ettiğiniz karışımı ayakkabının içerisine sıkın. Bu sayede kötü kokuyu yok etmenin yanı sıra ayakkabıların temizlenmesini de sağlayabilirsiniz. Sirkeyle gerçekleştireceğiniz bu uygulamadan sonra, ayakkabıların içerisine keskin kokulara sahip bitkilere yerleştirerek sirkenin kokusunun da geçmesini sağlayabilirsiniz.