Aynaları parıl parıl yapıyor! El izlerinin oluşmasına izin vermeyen o yöntem…

Aynaları ne kadar sık ve detaylı temizlerseniz temizleyin sürekli olarak toz, çizik ya da el izleriyle karşılaşmak mümkün. Aynayı sildikten sonra meydana gelen bu lekeleri tekrar silmek sonuç alamamak yerine etkili bir biçimde temizlenmelerini kolay bir şekilde sağlayabilirsiniz. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz karışımı kullanarak aynaları tertemiz yapmanın yanı sıra leke oluşmasının da önüne geçebilirsiniz.

AYNALARDA EL İZİ BIRAKMAYAN TEMİZLEME YÖNTEMİ

Aynaları etkili bir biçimde temizleyebilmek için kullanacağınız karışımın hazırlanışı ise şöyle;

Bu karışım için ilk olarak boş ve sıcağa dayanıklı bir sprey şişesinin içerisine 1 yemek kaşığı beyaz sirke ekleyin ardından içerisine 1 yemek kaşığı bulaşık deterjanı, 1 yemek kaşığı bulaşık parlatıcı ve sıcak su ilave ederek karıştırın. Ardından elde ettiğiniz karışımı iyice çalkalayın ve aynanıza sıkıp temiz olan kuru bir bezle silin.

Bu uygulamanın ardından aynanızın ne kadar etkili bir biçimde temizlendiğine gözlerinizle inanamayacaksınız.

Aynaları tertemiz yapabilmek için kullanabileceğiniz bir diğer yöntemler ise şöyle;