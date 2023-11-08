Aynaları parıl parıl yapıyor! El izlerinin oluşmasına izin vermeyen o yöntem…

Aynaları ne kadar sık ve detaylı temizlerseniz temizleyin sürekli olarak toz, çizik ya da el izleriyle karşılaşmak mümkün. Aynayı sildikten sonra meydana gelen bu lekeleri tekrar silmek sonuç alamamak yerine etkili bir biçimde temizlenmelerini kolay bir şekilde sağlayabilirsiniz. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz karışımı kullanarak aynaları tertemiz yapmanın yanı sıra leke oluşmasının da önüne geçebilirsiniz.
AYNALARDA EL İZİ BIRAKMAYAN TEMİZLEME YÖNTEMİ
Aynaları etkili bir biçimde temizleyebilmek için kullanacağınız karışımın hazırlanışı ise şöyle;
Bu karışım için ilk olarak boş ve sıcağa dayanıklı bir sprey şişesinin içerisine 1 yemek kaşığı beyaz sirke ekleyin ardından içerisine 1 yemek kaşığı bulaşık deterjanı, 1 yemek kaşığı bulaşık parlatıcı ve sıcak su ilave ederek karıştırın. Ardından elde ettiğiniz karışımı iyice çalkalayın ve aynanıza sıkıp temiz olan kuru bir bezle silin.
Bu uygulamanın ardından aynanızın ne kadar etkili bir biçimde temizlendiğine gözlerinizle inanamayacaksınız.
Aynaları tertemiz yapabilmek için kullanabileceğiniz bir diğer yöntemler ise şöyle;
BEYAZ SİRKE
Evdeki çoğu temizlikte etkili olan beyaz sirke, ayna temizliğinde de oldukça etkili bir madde. Bunun için boş bir sprey şişesinin içerisine 1 çay bardağı beyaz sirke ve yarım litre su ekleyerek karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı, aynaya sıkın ve mikrofiber bezle aynayı silin. Aynayı sildikten sonra kuru olan bir başka mikrofiber bezle aynayı kurulayın. Bu yöntem sayesinde aynadaki izleri ve su lekelerini kolay bir şekilde ortadan kaldırabilirsiniz.
BULAŞIK DETERJANI
Bulaşık deterjanı kullanarak da aynalardaki lekeleri ortadan kaldırabilirsiniz. Bu yöntem için ilk olarak boş bir sprey şişesinin içerisine bulaşık deterjanı ve ılık su ekleyerek karıştırın. Bulaşık deterjanının yanı sıra ılık su kullanmak da lekelerin etkili bir şekilde çıkmasında büyük rol oynar. Ardından bu karışımı aynaya sıkarak mikrofiber bir bezle aynayı silin. Aynayı sildikten sonra kuru bir mikrofiber bezle aynayı kurulayın.
KARBONAT
Aynaların parıl parıl olmasını sağlayabilmek için kullanabileceğiniz bir diğer madde ise karbonat. Karbonat sayesinde etkili bir biçimde aynalarınızın temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Karbonat kullanarak yapacağınız temizleme işlemi için ilk olarak temiz ve nemli bir bulaşık süngerinin yumuşak yüzeyine az miktarda karbonat dökün. Ardından bu bulaşık süngeriyle aynada yer alan lekeli bölgeleri temizleyin. Bu temizleme işleminden sonra ise temiz bir kurulama beziyle aynanınızı kurulayın.
ASETON
Aseton içeriğinde yer alan kimyasallar sayesinde aynanızın etkili bir şekilde temizlenmesinde etkili bir malzeme halini alabilir. Aseton kullanarak aynanızda yer alan inatçı lekelerin kolay bir biçimde çıkmasını sağlayabilirsiniz.
Bu yöntem için ilk olarak az miktarda pamuğun üzerine biraz aseton damlatın. Ardından asetonlu pamukla aynadaki lekeli bölgeleri temizleyin. Aseton sayesinde lekelerin kolay bir biçimde çıktığını göreceksiniz.
TIRAŞ BIÇAĞI
Eğer aynanızda boya ya da yapışkan gibi inatçı lekeler mevcut ise tıraş bıçağı kullanarak bu lekeleri ortadan kaldırabilirsiniz. Ancak bu yöntemi kullanırken aynalarda çizik meydana gelmemesi için fazla baskı uygulamamaya dikkat etmeniz gerekir. Bu yöntem için ilk olarak tıraş bıçağıyla lekeli bölgeleri kazıyın. Ardından temiz bir bulaşık süngerinin yumuşak yüzeyine bulaşık deterjanı dökerek lekeli bölgeyi temizleyin. Temizleme işleminin ardından da temiz bir bezle aynayı kurulayın.