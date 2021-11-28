Ayrıntılı temizlik sandığınız kadar uzun sürmeyecek! Bu yöntem ile…

Derin temizlikler arasındaki süre, ne temizlediğinize bağlıdır. Örneğin, bir çöp kutusunu derinlemesine temizlemek, giderinizi dezenfekte etmek veya her hafta hızlı bir şekilde yapılabilen işler arasında yer alır. Ancak, buzdolabının derinlemesine temizlenmesi biraz daha fazla çaba gerektirir ve haftalık derinlemesine temizlik gerektirmez. Aşağıda önerilen zaman aralıkları sadece bir rehberdir. Tabii ki, buzdolabınızı derinlemesine temizlemek için her Cumartesi gecesi en sevdiğiniz içeceği açmayı seviyorsanız, o zaman size daha fazla güç verir.

BİRKAÇ HAFTADA BİR İLA 3 AYDA BİR:

Temizlik Malzemelerinin Temizlenmesi

Temizlemek için kullandığınız her şeyin temiz olduğundan emin olun. Elektrik süpürgeleri için, hiçbir şeyin sıkışmadığından emin olmak için elektrik süpürgesinin ağzını kontrol edin. Önceki işlerden kalmış olabilecek tozları veya evcil hayvan tüylerini çıkararak süpürgenizi temizlediğinizden emin olun. Tüylü toz bezleri gibi kırılmış veya eskimiş temizlik malzemelerini atın. Bu malzemeler, sadece kir ve tozun etrafında hareket ederler ve temizleme işlemi için çok az şey yaparlar. Bunun yerine kiri ve tozu mıknatıs gibi toplayacak bir mikrofiber bez kullanın.

Çöp kovası:





Yukarıda bahsettiğimiz gibi, haftada bir olacak şekilde çöp kovalarını temizleyerek kokuları ortadan kaldırabilir ve garaj atıklarınızın iç işleyişini derinlemesine temizleyebilirsiniz. 7 litre su içerisinde çözündürdüğünüz Klorobor'u uygun bir sprey şişesine alarak çöp kovasına sıkabilirsiniz. Ardından 15 dakika bekleyin ve bol su ile durulayın. Klorobor, bahar esintisine sahip kokusu ile hem ferah bir koku hem de oldukça temiz bir çöp kovası ile hijyeni sürdürmenizi sağlar.

Tezgahlar:

Zamanla doğal taş, mermer, gibi sert yüzeyler orijinal parlaklığını kaybedebilir. Klorobor, çok çeşitli sert yüzeylerde dökülmelere, yiyeceklere ve kire karşı temizlemek ve korumak için özel olarak formüle edilmiştir. Parlaklığı geri kazandırırken ve korurken tek adımda temizler ve korur. Taş yüzeylerinizi iyi durumda tutmak için aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın. Klorobor, doğal içeriği sayesinde diğer yüksek kimyasal içeren ürünlerin aksine eşsiz bir parlaklık sağlayan bir temizlik sunar.

Banyo Lavabo ve Duş Kapıları:

Klorobor, duş kapılarınızı, lavabolarınızı ve diğer banyo yüzeylerinizi derinlemesine temizlemek için ihtiyacınız olan tek temizleyicidir. Akrilik bir duşta cam duş kapıları ve bankındaki sert su ve sabun köpüğü kalıntılarını kolaylıkla giderir. Duş kapısını temizlemenin hızlı ve kolay bir yolu için Klorobor'u 7 litrelik su içerisinde çözündürdüğünüzde uygun bir sprey şişesine alabilir, banyodaki her yüzeyde kullanabilirsiniz. Ayrıca banyo lavabonuzun etrafındaki sert su kalıntılarını da temizler.

Küvetler ve fayans:





Geçmeyen inatçı küvet lekeleri bekledikçe daha da kötüleşecektir. Güzel bir banyonun kötü görünmesine ve ne kadar temizlerseniz temizleyin yeterince parlak görünmemesine neden olur. Bu nedenle sprey şişesinde kullanabileceğini Klorobor sayesinde, küvetteki su ve kireç lekelerini kısa sürede ortadan kaldırabilirsiniz. Ayrıca tüm bunların yanı sıra fayanslarda da ilk günkü parlaklığa ulaşmayı kolaylaştırır. Ayrıntılı temizlik için Klorobor, tek başına yeterli bir temizlik sunarak en pratik temizliği yapmanızı sağlar.

HER 4 İLA 6 AYDA BİR:

Fırın Rafları:

Fırın ortamının yüksek ısısı, fırın raflarında biriken kiri temizlemeyi evdeki en zorlu temizlik işlerinden biri haline getirebilir. Fırınınızı günlük kullanıyorsanız, daha sık temizlemek isteyeceksiniz.

Ocak başlığı:

Set üstü ocakta yemek pişirmek, ocağın üzerindeki yüzeylerde oldukça karışıklık yaratabilir. Sadece birkaç ay içinde ne kadar kir birikebileceğini fark etmeyebilirsiniz. Klorobor, hızlı ve kolay temizlik sunarak tamamen temiz bir ocak kullanımı sağlar. Üstelik içerisindeki bor ve kalsiyum birlikteliği sayesinde ocaklarınızın kirlenme süresini uzatarak çok daha uzun süre hijyenik ve lekesiz bir yemek yapma deneyimi sunar. Bunun için bir sprey şişesine aldığınız Klorobor'u ocaklarınıza sıkmanız yeterlidir. Ardından 15 dakika kadar bekleyin ve zahmetsizce silin.

6 AYDA 1 YILDA BİR

Perdeler/Panjurlar:

Perdeler, oldukça fazla toz toplamalarına rağmen temizlik işlemi sırasında genellikle gözden kaçar. Neyse ki, temizlemek çok zor değil. Genellikle tek gereken, bir fırça eki veya hafif nemli bir ılık su bezi ile hızlı bir vakumdur. Bazı perdeler makinede bile yıkanabilir. Üreticinin yönergelerine bakın. Panjurları mikrofiber bez ile tamamen temizleyebilirsiniz. Tüm toz ve kir kalıntılarını ortadan kaldırabilirsiniz.

Dış Pencereler:



Yağmur, kir, polen ve benzerleri en iyi manzaraları bile mahvedebilir. Evinizin dış pencerelerini temizlemenin en iyi yolu, 7 litre su içerisinde çözündürülmüş Klorobor'dur. Sprey şişesine aldığınız bu çözeltiyi pencerelerinize sıkın ve mikrofiber bir bezle saniyeler içinde silin. Klorobor'un hızlı kuruma özelliği sayesinde hiçbir iz bırakmadan kısa sürede en iyi temizliğe ulaşabilirsiniz.

Bulaşık makinesi

Bulaşık makinenizi en iyi şekilde çalışır durumda tutmak ve bulaşıklarınızda sabun köpüğü ve sert su lekelerini önlemek için bulaşık makinenizi temizlemenizi öneririz.