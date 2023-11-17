Bardaktaki inatçı çay lekesini silip atıyor! Tek yapmanız gereken bu iki malzemeyi karıştırmak…

Bardaklarda meydana gelen çay lekeleri, bardağın temiz değilmiş gibi görünmesine neden olabilir. Hatta bu nedenle lekeli bardakları, misafirler karşısında çıkarmaktan çekinebilirsiniz. Fakat bu lekelerden kurtulabilmek aslında çok kolay.
Bardağın içerisinde yer alan çay lekesini çıkarabilmek için sadece limon ve suya ihtiyacınız var. Limon suyunun asidik bir yapısı bulunur bu sayede çay lekesinin etkili bir biçimde çıkarmasını sağlar.
Bu yöntem için ilk olarak su kaynatın ardından bardağın içerisine limonun suyunu sıkıp kaynattığınız suyu dökün. Bu iki malzemeyi bardağın içerisinde 5 dakika boyunca bekletin. 5 dakikanın sonunda temiz bir fırça yardımıyla bardağın içini temizleyin.
Ayrıca çay içtikten sonra bardağı bulaşık makinesinde bekletmek yerine hemen yıkamak da leke oluşmasını engellemede oldukça etkilidir.
Bardaktaki çay lekesini çıkarabilmek için diğer yöntemler ise şöyle;
SİRKE VE SU
Bardaktaki inatçı çay lekelerinden kurtulabilmek için sirke ve su kullanabilirsiniz. Bu yöntem için ilk olarak su kaynatın ve bardağın içerisine ekleyin ardından sirke ilave edin. Ardından bardağın içerisini süngerle temizleyebilirsiniz.
KARBONAT
Çay lekesini kolaylıkla çıkarmanızı sağlayabilmek için kullanabileceğiniz bir diğer malzeme ise karbonat. Bu yöntem için bardağın içerisine az miktarda karbonat dökün ve birkaç dakika boyunca bekletin. Ardından bardağın içerisine ılık su dökün ve birkaç dakika daha bekletin. Daha sonra bardağı yıkayarak temizlenmesini sağlayın. Böylece karbonatın aşındırıcı yapısı sayesinde lekelerden kolayca kurtulmayı sağlayabilirsiniz.
Karbonat kullanarak uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem daha mevcut. Bu yöntem için bir kabın içerisinde 1 çay kaşığı karbonat ve az miktarda suyu karıştırarak macun kıvamına gelmesini sağlayın. Elde ettiğiniz karışımı bardaktaki lekeli bölgeye sürün ardından da bulaşık süngeriyle lekeli kısmı ovalayın.
TUZ
Tuzun aşındırıcı özelliği sayesinde de bardaktaki çay lekesini yok edebilirsiniz. Bunun için ilk olarak bardağı suyla ıslatın ve içerisine tuz dökerek birkaç dakika boyunca bekletin. Ardından sünger kullanarak ovalayın ve yıkayarak temizleyin. Eğer leke bu uygulamaya rağmen hala çıkmadıysa tuzla birlikte limondan da faydalanabilirsiniz. Bu yöntem için tuzu döktükten sonra sünger yerine limon kabuğuyla ovalayın. Böylece inatçı lekelerden kurtulabilirsiniz.