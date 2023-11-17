Bardaktaki inatçı çay lekesini silip atıyor! Tek yapmanız gereken bu iki malzemeyi karıştırmak…

Bardaklarda meydana gelen çay lekeleri, bardağın temiz değilmiş gibi görünmesine neden olabilir. Hatta bu nedenle lekeli bardakları, misafirler karşısında çıkarmaktan çekinebilirsiniz. Fakat bu lekelerden kurtulabilmek aslında çok kolay.

Bardağın içerisinde yer alan çay lekesini çıkarabilmek için sadece limon ve suya ihtiyacınız var. Limon suyunun asidik bir yapısı bulunur bu sayede çay lekesinin etkili bir biçimde çıkarmasını sağlar.

Bu yöntem için ilk olarak su kaynatın ardından bardağın içerisine limonun suyunu sıkıp kaynattığınız suyu dökün. Bu iki malzemeyi bardağın içerisinde 5 dakika boyunca bekletin. 5 dakikanın sonunda temiz bir fırça yardımıyla bardağın içini temizleyin.