Biriken kireci söküp atan "doğal macun": Musluklarınız ilk günkü haline dönecek!

Kireç, kalsiyum ve magnezyumdan oluşan tebeşirimsi bir madde olarak birçok alanda birikebilir. Su buharlaştığında genellikle aletlerde ve demirbaşlarda birikim ortaya çıkabilir. Bu birikimden kurtulmak için yapmanız gerekenler ise; iki basit maddenin karışımından ibaret.

Giriş Tarihi: 30.06.2023 16:51 PAYLAŞ ABONE OL

Kireç, genellikle krom musluklarda, tuvaletlerde ve renkli plastiklerde biriken beyaz bir tortu olarak ortaya çıkıyor. Kireç madde genellikle paslanmaz çelik musluklarda, lavabolarda ve duş gibi banyo armatürlerinde bulunabilir. Temizlik tutkunu Bayan Hinch hayranları , musluklardan ve paslanmaz çelik lavabolardan kireci çıkarmak için kullandıkları "macunu" paylaştı.

Son zamanlarda hayranları, evdeki yaygın sorunları çözmek için kendi tüyolarını paylaşmak üzere sosyal medyayı kullanıyor. Böyle bir grupta Janette Tomkins, "Kireçli paslanmaz çelik evyeler ve musluklar için kullanılabilecek en iyi şey nedir?" diye sordu.