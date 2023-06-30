Biriken kireci söküp atan "doğal macun": Musluklarınız ilk günkü haline dönecek!

Kireç, genellikle krom musluklarda, tuvaletlerde ve renkli plastiklerde biriken beyaz bir tortu olarak ortaya çıkıyor.
Kireç madde genellikle paslanmaz çelik musluklarda, lavabolarda ve duş gibi banyo armatürlerinde bulunabilir. Temizlik tutkunu Bayan Hinch hayranları , musluklardan ve paslanmaz çelik lavabolardan kireci çıkarmak için kullandıkları "macunu" paylaştı.
Son zamanlarda hayranları, evdeki yaygın sorunları çözmek için kendi tüyolarını paylaşmak üzere sosyal medyayı kullanıyor. Böyle bir grupta Janette Tomkins, "Kireçli paslanmaz çelik evyeler ve musluklar için kullanılabilecek en iyi şey nedir?" diye sordu.
Gönderi, çözümlerle doluydu, ancak en çok önerilen hile, bir kabartma tozu ve beyaz sirke veya limon suyu macunu kullanmaktı. Helen Edwards şunları söyledi: " Kabartma tozu ile karıştırılmış sirke veya limon suyu. Bir macuna karıştırın ve gece boyunca ıslatın" önerisinde bulundu.
Bu karışımın kendileri için de oldukça işe yaradığını söyleyen kullanıcılar, aynı zamanda kabartma tozu ve beyaz sirkenin de oldukça etkili olduğunu söylediler.
Bir diğer kullanıcı ise; "Musluklarınızın çevresine streç filmle sarılı limon dilimleri, musluklarınızdaki kireci giderir ve ardından su ısıtıcınızda da kireci çıkarmak için kaynatın" önerisinde bulundu.