Cam, çelik veya inox... İşte tüm ocakları en iyi şekilde temizleyen püf noktası

Mutfak, evin en çok kirlenen noktalarından biri olarak aynı zamanda sıklıkla temizlenmesi gereken özel bir çaba gösteriyor. Gün içinde birçok kez kullanılan ocaklar, yağ lekelerinden su izlerine kadar birçok sıçrama nedeniyle sıklıkla kirleniyor. Düzenli aralıklarla temizlenmediğinde kir ve yağa maruz kalan ocaklar; düzenli temizliği de mecbur bırakıyor.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 24.11.2021 09:15

"Ocak temizliği nasıl yapılır?" sorusu, herkes için en önemli temizlik sorularından birini oluşturuyor. Ocağın tüm bölümlerini ayrı ayrı temizlemeniz gerekse de düzenli bir temizlik sayesinde ankastre, inox, çelik veya cam gibi birbirinden farklı ocak tipleri için en pratik yöntemi keşfedebilirsiniz. Klorobor'un güçlü temizlik formülü ve doğal bor içeriği ile sunulan düşük toksisite oranı sayesinde her daim en iyi temizlik sonucuna ulaşabilirsiniz. İşte "ocak nasıl temizlenir" sorusunun cevabı…

INOX OCAKLAR NASIL TEMİZLENİR? Inox ocaklar, özellikle parmak izi, lekeler konusunda en çok şikayet alan ürünler arasında bulunabiliyor. Fakat bu durumun püf noktası, inox ocakların nasıl temizlendiklerinden yatıyor. Özellikle sirke, çamaşır suyu gibi yüksek asit oranına sahip aşındırıcı maddeler, ocağınızda hasar bırakmasının yanı sıra matlaştırarak hem görünümünü bozabilir hem de lekelerin daha çok görünür hale gelmesine neden olabilir. Klorobor, 7 litre su içerisinde çözündürüldükten sonra uygun bir sprey şişesine alınır ve ocak yüzeyine sıkılır. Klorobor, aşındırıcı ürünleri bünyesinde barındırmaması sayesinde inox ocaklarınızda herhangi bir matlaşma sorunuyla karşılaşmanızı engeller. Üstelik düşük toksisite oranı sayesinde sevdikleriniz ve sizin için güvenli bir ortam sağlar.

CAM OCAKLAR NASIL TEMİZLENİR? Cam ocaklar, özellikle parlak yüzeyleri ile estetik bir görüntüye sahip olsalar da kolayca en ufak toz zerresinin bile görünümünü belli etmek gibi bir dezavantaja sahiptir. Fakat bu noktada tüm sorunu ortadan kaldırmanın kolay bir çözümü bulunuyor. Klorobor, sprey formu ile cam ocaklarda izsiz ve parlak bir görünüme ulaşmanızı sağlar. Hemen kuruma özelliği sayesinde hiçbir iz bir bırakmasının yanı sıra Klorobor, içeriğindeki bor sayesinde kullanılan yüzeylerde toz birikiminin önüne geçerek hem leke hem toz görünümünü ortadan kaldırır.