Camlarınızda ekstra parlaklığın sırrı! Uzun süre parlayan pencereler için bunu kullanın

Adam Pawson adlı bir temizlik uzmanı, pencerelerde kalıcı parlamanın sırrının "kabartma tozundan" geçtiğini belirtiyor. Üstelik silerken oluşan lekeler üzerinde de etkili olan bu ürün, inatçı lekeleri de ortadan kaldırıyor.
Adam, öncelikle camları herhangi bir işlem yapmadan ilk olarak, camdaki tozu temizlemek için bir mikrofiber bez veya kağıt havlu kullanmayı öneriyor. Camlardaki ilk kalıntıyı bu şekilde ortadan kaldırmak, temizliğin kalanını çok daha kolaylaştıracaktır.
10 ölçek ılık suya bir ölçek beyaz sirkenin olduğu bir sprey hazırlamak ise; ikinci adımı oluşturuyor. Bu çözeltiyi, camı eşit şekilde silmek için önce cama değil, beze sıkmanız gerekiyor.
Daha iyi bir sonuç için çözeltiyi sıkmadan önce bezin üzerine biraz kabartma tozu serpmek, camda en iyi sonucu almanızı sağlayacak.
Her evde bulunan bu kabartma tozları, az bir kullanımda bile mükemmel sonuçlara ulaştırabilir.
Kabartma tozu, alkali özelliklere sahip olması sayesinde kir ve yağ gibi organik bileşikleri, çözebilir. Ayrıca kabartma tozunun mineral yapısı da, arkasında çizik bırakmadan temizlemek için hafif bir aşındırıcı görevi görür.
Pencere doğramalarında ise; bir kaba ılık su ve bulaşık deterjanı ekleyerek kolayca silebilirsiniz. Beyaz bir kumaş kullanmak bu aşamada önemli. Temizlik uzmanı Adam Pawson, renkli kumaşların plastik bölümleri lekeleyebilecek boyalar içerdiğine dikkat çekiyor.
Ulaşılması zor alanlar varsa, kiri, tozu veya örümcek ağlarını gevşetmek için eski bir diş fırçası kullanın. Adam ayrıca, "Ardından, bölgeyi antibakteriyel bir ürünle silmeden önce elektrikli süpürgenizin hortumunu kullanarak pisliklerden kurtulun," önerisinde bulundu.