Camlarınızda ekstra parlaklığın sırrı! Uzun süre parlayan pencereler için bunu kullanın

Adam Pawson adlı bir temizlik uzmanı, pencerelerde kalıcı parlamanın sırrının "kabartma tozundan" geçtiğini belirtiyor. Üstelik silerken oluşan lekeler üzerinde de etkili olan bu ürün, inatçı lekeleri de ortadan kaldırıyor.

Adam, öncelikle camları herhangi bir işlem yapmadan ilk olarak, camdaki tozu temizlemek için bir mikrofiber bez veya kağıt havlu kullanmayı öneriyor. Camlardaki ilk kalıntıyı bu şekilde ortadan kaldırmak, temizliğin kalanını çok daha kolaylaştıracaktır.

10 ölçek ılık suya bir ölçek beyaz sirkenin olduğu bir sprey hazırlamak ise; ikinci adımı oluşturuyor. Bu çözeltiyi, camı eşit şekilde silmek için önce cama değil, beze sıkmanız gerekiyor.