Çaydanlığı ayna gibi yapıyor! Pırıl pırıl yapmak için bu iki malzemeyi karıştırarak ovalayın

Pek çok temizlik konusunda etkili olan sirke, çaydanlığın parlatılmasında da oldukça etkili. Bu yöntem için ilk olarak bir karıştırma kabının içerisine yarım su bardağı kadar sirke dökün.
Ardından içerisine 1 yemek kaşığı kadar tuz ekleyip karıştırarak çözünmesini sağlayın. Sirke içerisindeki tuz çözündüğü zaman bir bezi hazırladığınız karışımın içerisine batırın. Ardından bu bezle, yumuşakça ve dairesel hareketlerle çaydanlığı ovalayın.
Ovalama işleminin ardından çaydanlığı suyla durulayın ve bulaşık deterjanıyla yıkayın.
Çaydanlığın parlamasını sağlayan diğer yöntemler ise şöyle;
KARBONAT VE SİRKE
Karbonat ve sirke başlı başına güçlü malzemeler. Bu sayede kolaylıkla çaydanlığınızın parlamasını sağlayabilirsiniz.
Karbonat ve sirke kullanarak uygulayacağınız bu yöntem için ilk olarak ısıya dayanıklı bir kabın içerisine çaydanlığı ve parçalarını yerleştirin. Ardından üzerlerini geçecek miktarda sıcak su ilave edin.
Daha sonra farklı bir kabın içerisinde 1 su bardağı kadar sirke ve 2 yemek kaşığı kadar karbonatı karıştırın. Bu karışımı suyun içerisine ekleyerek su soğuyana dek bekletin. Su soğuduktan sonra çaydanlığınızı temiz suyla durulayın.
ELMA
Elma sayesinde çaydanlıkların parlamasını sağlayabilirsiniz.
Bu yöntem için ilk olarak bir adet elmanın kabuklarını soyun. Ardından elma kabuklarını çaydanlığın içerisine yerleştirin ve üzerine su ekleyerek kaynayın. Daha sonra bulaşık süngerinin yumuşak yüzeyiyle karışımı bütün çaydanlık üzerine uygulayın.
KAYA TUZU VE SİRKE
Çaydanlığın içinde meydana gelene kararmayı ortadan kaldırabilmek için kaya tuzu ve sirkeden yararlanabilirsiniz.
Bu uygulama için ilk olarak su kaynatın ardından içerisine 1 yemek kaşığı kadar kaya tuzu ekleyerek erimesini sağlayın. Kaya tuzu eridikten sonra içine 1 çay bardağı kadar sirke ilave edin. Hazırladığınız karışımla çaydanlığın iç kısmını ovalayın. Ovalama işleminin ardından çaydanlığı durulayın.