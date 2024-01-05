Çaydanlığı ayna gibi yapıyor! Pırıl pırıl yapmak için bu iki malzemeyi karıştırarak ovalayın

KARBONAT VE SİRKE

Karbonat ve sirke başlı başına güçlü malzemeler. Bu sayede kolaylıkla çaydanlığınızın parlamasını sağlayabilirsiniz.

Karbonat ve sirke kullanarak uygulayacağınız bu yöntem için ilk olarak ısıya dayanıklı bir kabın içerisine çaydanlığı ve parçalarını yerleştirin. Ardından üzerlerini geçecek miktarda sıcak su ilave edin.

Daha sonra farklı bir kabın içerisinde 1 su bardağı kadar sirke ve 2 yemek kaşığı kadar karbonatı karıştırın. Bu karışımı suyun içerisine ekleyerek su soğuyana dek bekletin. Su soğuduktan sonra çaydanlığınızı temiz suyla durulayın.