Derz aralarında tek bir leke bırakmıyor! Sadece iki malzemeyle…

Derzlerdeki lekeler, banyoda, mutfakta veya zeminlerde, nerede olursa olsun ortamdaki temiz görünümü bozabilir. Bu nedenle doğru bakım büyük önem taşıyor. Fakat yalnızca bulaşık deterjanı ve su kullanarak bu sorunu çözebilirsiniz.
Derzlerin bakımı söz nusu olduğunda günlük aşınma ve yıpranmayı önlemek zor olsa da, küf ve diğer lekelerden kaynaklanan inatçı kirleri önlemek daha kolaydır. Ancak artık çok geçtiyse, temizlik uzmanları evinizde zaten bulunan iki malzemeyi kullanarak derzlerin nasıl "beyazlatılacağını " tam olarak paylaştılar.
Bulaşık deterjanı ve su, her evdeki temel temizlik malzemeleri arasında yer alıyor. Bu ikilinin temizleme özelliklerini hafife almış olabilirsiniz ancak bir araya geldiklerinde en zorlu lekelerde bile harikalar yaratabilirler. İster banyo karoları arasındaki siyah küfle, ister derzlere yapışmış sabun köpüğüyle uğraşıyor olun, bir fayans uzmanı hızlı sonuçlar için kolay çözümünü paylaştı.
Teknik eğitmen olan Robb Roderick, derz dolgusunu "parlatmak" için ihtiyacınız olan "bir anahtar bileşenin" "ılık su ve bulaşık deterjanından oluşankarışımı" olduğunu açıkladı.
Donuk veya rengi solmuş harç ve fayanslarla uğraşırken bu basit kombinasyonun "en iyi etkiyi ortaya çıkardığnı" belirtti. Lekeleri nazikçe ortadan kaldırmak için bir mikrofiber beze ve eski bir diş fırçasına veya sert kıllı bir temizleyiciye de ihtiyacınız olacak.
Taş, porselen veya seramik karolarınız fark etmez, temizleme yöntemi aynıdır. Bir kaseyi veya sprey şişesini ılık suyla doldurarak başlayın ve birkaç damla bulaşık deterjanı ekleyin. Sıvı köpürene kadar çalkalayın veya karıştırın ve lekeli harç üzerine uygulayın. Bir kase kullanıyorsanız, fayanslara uygulamadan önce bez veya fırçanın iyice bu karışımla bir araya gelmesine izin verin. Lekeleri ortadan kaldırmak ve "daha parlak" beyaz bir yüzey ortaya çıkarmak için kuvvetlice fırçalayın.
İlk seferinde işe yaramazsa, temizleme sıvısının ikinci kez uygulanması esnasında kolaylıkla çıkabilir. Robb, çamaşır sularında bulunanlar gibi "sert kimyasallara" ulaşılmaması konusunda uyarıda bulundu ve hatta taş karolar için çok güçlü olduğu ve "harcı zayıflatıp zarar verebileceği" için "çok asidik" sirkeden kaçınılması gerektiğini söyledi.
Banyo karolarında daha da derin bir temizlik için, duştan aldığınız sıcak su ile lekeleri gevşetebilirsiniz. Bunu yapmak için fayanslarınıza sabunlu solüsyonu sıkın ve ardından duşta sıcak suyu beş dakika açın. Buharın banyonuzda birikmesine ve fayanslarda sulu bir kalıntı bırakmasına izin vermek için kapıyı kapalı tutun.
Fayansları temizlemeden önce duşu kapatın ve 20 dakika bekleyin. Bu, harcı sert kıllı bir fırçayla silmek ve karoları ekstra parlaklık için dairesel hareketlerle temizleyebilirsiniz.
Mutfağınızda ise; ilk önce zemini silin ve fayanslar hala nemliyken, aralarını bir bez ve bulaşık deterjanı solüsyonuyla temizleyin. Fayanslara zarar verebileceğinden kaynar su kullanmaktan kaçınmalısınız.
Çamaşır sularının yüzeyler üzerinde beyazlatıcı bir etkisi olabilir, ancak Robb'a göre su, yedi nötr pH'a sahip olduğu için en iyi sonucu verir ve harç için özellikle nazik ve güvenlidir.