Derz aralarında tek bir leke bırakmıyor! Sadece iki malzemeyle…

Derzlerdeki lekeler, banyoda, mutfakta veya zeminlerde, nerede olursa olsun ortamdaki temiz görünümü bozabilir. Bu nedenle doğru bakım büyük önem taşıyor. Fakat yalnızca bulaşık deterjanı ve su kullanarak bu sorunu çözebilirsiniz.

Derzlerin bakımı söz nusu olduğunda günlük aşınma ve yıpranmayı önlemek zor olsa da, küf ve diğer lekelerden kaynaklanan inatçı kirleri önlemek daha kolaydır. Ancak artık çok geçtiyse, temizlik uzmanları evinizde zaten bulunan iki malzemeyi kullanarak derzlerin nasıl "beyazlatılacağını " tam olarak paylaştılar.

Bulaşık deterjanı ve su, her evdeki temel temizlik malzemeleri arasında yer alıyor. Bu ikilinin temizleme özelliklerini hafife almış olabilirsiniz ancak bir araya geldiklerinde en zorlu lekelerde bile harikalar yaratabilirler. İster banyo karoları arasındaki siyah küfle, ister derzlere yapışmış sabun köpüğüyle uğraşıyor olun, bir fayans uzmanı hızlı sonuçlar için kolay çözümünü paylaştı.