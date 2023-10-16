Dökülen çaydan eser kalmayacak! Çay lekesini tek harekette yok eden o yöntem...

Çay döküldüğü yere anında yayılarak kötü bir leke oluşmasına neden olur. Bu lekeye her ne kadar hızlı bir şekilde müdahale edilse de hızlıca ve genişçe daha da yayılarak korkunç bir hal alabilir. Çay lekesini silip atan bazı yöntemler mevcut.

Çay lekesi eğer kurumuş ise maden suyu kullanmak, çay lekesini yumuşatarak temizlenmesini sağlar. Bu uygulama için ilk olarak çay lekesinin yer aldığı bölgeye maden suyu dökün ve birkaç dakika boyunca köpürmesi için bekleyin. Köpürme işleminin ardından nemli bir bezle lekeli bölgeyi ovalayın. Bu işlemin sonunda çay lekesinin halıda kolay bir şekilde çıktığını görebilirsiniz.

Çay lekesini çıkarmayı sağlayan diğer yöntemler ise şöyle;