Dökülen çaydan eser kalmayacak! Çay lekesini tek harekette yok eden o yöntem...

Çay döküldüğü yere anında yayılarak kötü bir leke oluşmasına neden olur. Bu lekeye her ne kadar hızlı bir şekilde müdahale edilse de hızlıca ve genişçe daha da yayılarak korkunç bir hal alabilir. Çay lekesini silip atan bazı yöntemler mevcut.
Çay lekesi eğer kurumuş ise maden suyu kullanmak, çay lekesini yumuşatarak temizlenmesini sağlar. Bu uygulama için ilk olarak çay lekesinin yer aldığı bölgeye maden suyu dökün ve birkaç dakika boyunca köpürmesi için bekleyin. Köpürme işleminin ardından nemli bir bezle lekeli bölgeyi ovalayın. Bu işlemin sonunda çay lekesinin halıda kolay bir şekilde çıktığını görebilirsiniz.
Çay lekesini çıkarmayı sağlayan diğer yöntemler ise şöyle;
KARBONAT VE SU
Bu yöntem için ilk olarak bir kabın içerisinde 1 paket karbonatı ve 1 fincan sıcak suyu karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı lekeli bölgeye dökerek bekletin. Ardından lekeli bölgeyi bir havluyla ovalayın. Bu yöntem sayesinde halınızı kolay bir şekilde temizleyebilirsiniz.
BEYAZ SABUN
Beyaz sabun, çayın döküldüğü anda uygulayabileceğiniz temizleyicilerden birisidir. Halıya döküldüğü zaman lekeli kısıma beyaz sabun sürün ve 10 dakika boyunca bekletin. Ardından hafif nemli bir bezle dairesel hareketlerle beyaz sabunlu bölgeyi silin. Bu uygulama sayesinde damla damla dökülmüş olan çay lekelerini temizleyebilirsiniz.
SİRKELİ SU
Bu temizleme yöntemi için beyaz sirke, sıcak su ve sprey şişesi gerekli. Bir kabın içerisinde beyaz sirke ile sıcak su karıştırın ve boş bir sprey şişesine aktarın. Elde ettiğiniz karışımı lekeli bölgeye sıkıp birkaç dakika boyunca bekletin. Bir bezi soğuk suyla yıkayarak sıkın ve lekeli bölgeyi bu bezle ovalayın. Eğer ilk silme işleminde çay lekesi çıkmadıysa spreyi tekrar sıkarak uygulabilirsiniz.
TUZ VE SODA
İlk olarak temiz bir peçete ya da bezi çay lekesinin üzerine bastırarak emilmesini sağlayın. Lekenin tam olarak emildiğinden emin olduğunuz zaman lekeli bölgenin üzerini kaplayacak şekilde tuz dökün. Ardından da az miktarda soda dökün. Soğuk su ile durulayıp kuruması için bekletin. Daha sonra işlemi uyguladığınız bölgenin üzerine bez ve ağırlık yapmasını sağlayacak bir eşya koyarak bir gece bekletin. Ertesi gün temizlediğiniz alan kuruduğunda süpürge ile çekin.
Lekeler için uyguladığınız temizleme işlemlerinin ardından bakteri oluşmaması için mutlaka halınızı kurulayın.