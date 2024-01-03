Duş başlıklarını ilk günkü haline çeviriyor! Tek yapmanız gereken bu iki malzemeyi karıştırmak…

Duş başlıkları kireçlenerek kötü bir görüntüye neden olmasının yanı sıra tıkanmaya yol açarak suyun düzgün bir biçimde akmamasına yol açar. Hem duş başlığının serbest bir biçimde su akıtması için hem de olası bakterilerin önüne geçebilmek için detaylı bir biçimde temizlenmesi gerekir.
Duş başlıklarını ilk günkü haline geri döndürebilmek için tek yapmanız gereken karbonat ve sirkeyi karıştırmak. Bu yöntem sayesinde duş başlığınızda yer alan kireçlerin yumuşayıp ortadan kaldırılmasını sağlayabilirsiniz.
Bu yöntemin uygulanması ise şöyle;
Bir karıştırma kabının içerisine yarım su bardağı kadar karbonat doldurun. Ardından üzerine bir su bardağının çeyreği kadar olacak miktarda beyaz sirke ilave ederek karıştırın.
Duş başlığını sıcak suyla ıslatıp hazırladığınız karışımı duş başlığının etrafına yayın. Ardından temiz bir bulaşık süngeriyle duş başlığını temizleyin.
Duş başlığının etrafına yaydığınız karışımı yarım saat boyunca başlık üzerinde bekletin. Yarım saatin sonunda başlığı yıkayıp temizlenmesini sağlayın.
Ardından da duş başlığını kurulayın.
Duş başlığını etkili bir biçimde temizlemenizi sağlayacak bir diğer yöntem ise şöyle;
SİRKE VE LİMON
Sirke ve limonun güçlü etkilerinden yararlanarak da duş başlığınızın temizlenip parlamasını sağlayabilirsiniz. Bu yöntem için bir adet limonu dilimlere ayırın.
Ardından dilimlere ayırdığınız limonları bir kabın içerisine koyun ve üzerine 1 bardak beyaz sirke ilave edip karıştırın.
Hazırladığınız karışımı duş başlığının üzerine yayın. Ardından duş başlığını plastik torbayla sarmalayın. Duş başlığını bu şekilde bir gece bekletin.
Daha sonra suyla duş başlığını yıkayın ve kurulayın.