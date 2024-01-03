Duş başlıklarını ilk günkü haline çeviriyor! Tek yapmanız gereken bu iki malzemeyi karıştırmak…

Duş başlıkları kireçlenerek kötü bir görüntüye neden olmasının yanı sıra tıkanmaya yol açarak suyun düzgün bir biçimde akmamasına yol açar. Hem duş başlığının serbest bir biçimde su akıtması için hem de olası bakterilerin önüne geçebilmek için detaylı bir biçimde temizlenmesi gerekir.