Duşakabin camlarındaki su lekesi kabusu! İşte tüm bu sorunu ortadan kaldıran püf noktası

Duşakabinler, camlarda oluşan lekelenmeler nedeniyle her gün yapılan temizlik süreci oldukça sinir bozucu olabilir. Bu nedenle sürekli oluşan bu lekeleri, ortadan kaldırmak için ihtiyacınız olan tek şey Klorobor. Klorobor, çözeltisi içeriğindeki kalsiyum ve bor sayesinde tamamen lekesiz duşakabin camlarına sahip olmanızı sağlar.
KLOROBOR İLE İLGİLİ ÖZELLİKLER:
- Klorobor ile silinen yüzeyler diğer temizleyiciler gibi iz bırakmaz silindiği gibi hemen kuruma özelliğine sahiptir. (Hemen Kuruma Özelliği)
- Klorobor Cilt İrritasyonuna(tahrişine) neden olmuyor. Bununla alakalı dünyanın önde gelen test lablarindan biri olan Merieux nurtisciences'ın raporunu ekte iletiyoruz.Temizlik paspaslarını yıpratan şey aslında kullanılan temizleyicilerdir. Klorobor Yüzey Temizleyici kaliteli bileşenleri ve formüle edilmiş bor içeriği sayesinde evinizi her zaman koruduğu gibi paspasınızı da kokutmaz ve çürümesine sebep olmaz.
- Klorobor ambalajı yüzde yüz geri dönüştürülebilirdir ve plastik kullanımını azaltarak dünyamızı korumaya katkı sağlar.
- Klorobor ile tek pakette daha etkili, çevreci ve sağlıklı temizlik deneyimi sunuyor.
Bir kutu Klorobor'la toplamda kaç litrelik temizlik yapılabilir?
Bir kutunun içerisinde toplam 10 Paket bulunuyor. Her bir paket ile 7 litre su kullanabilirsiniz. Yani bir kutu Klorobor'la tam 70 litre etkili temizlik yapabilirsiniz.
DUŞAKABİN CAMLARI KLOROBOR İLE NASIL TEMİZLENİR?
- 7 litre su içerisinde çözündürdüğünüz Klorobor'u uygun bir sprey şişesine alın.
- Duşakabin camının her yerine Klorobor çözeltisini sıkın.
- Yaklaşık 15 dakika boyunca bekleyin ve ardından tüm duşakabin camlarını silin.
- Böylece tüm noktaları en iyi şekilde temizleyebilirsiniz.