Evdeki balık kokusunu adeta süpürüyor! Sadece iki malzemeyle balık kokusuna son…

Balık pişirdikten sonra oluşan kötü koku, uzun süre boyunca evin içerisine hapsolabiliyor hatta kıyafetlere dahi sinebiliyor. Bu rahatsız edici kokuyu yok edebilmek için tamamen doğal yöntemlerden yararlanabilirsiniz.

SİRKE VE SU KARIŞIMI

Mutfakta balıkları kızarttıktan sonra kokuyu ortadan kaldırabilmek için sirke ve sudan oluşan bir karışım hazırlayabilirsiniz. Bu yöntem için ilk olarak bir cezvenin yarısını dolduracak kadar su ekleyin ardından diğer yarısını kadar da sirke ekleyin. Elde ettiğiniz karışımı ocakta kaynatın. Böylece hızlı bir şekilde balık kokusundan eser kalmayacak.