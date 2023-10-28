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Evdeki balık kokusunu adeta süpürüyor! Sadece iki malzemeyle balık kokusuna son…

Balık, pek çok kişinin en sevdiği besinler arasında yer alıyor ve başlı başına ana menüyü oluşturuyor. Lezzetli ve sağlıklı olmasının yanı sıra pişirdikten sonra ortaya çıkan kokusu pek hoş olmayabiliyor. Balık pişirdikten sonra mutfakta meydana gelen kötü koku gittikçe yayılarak evin her yerini kaplayıp inatçı bir koku haline bürünebiliyor. Meydana gelen bu kokuyu ortadan kaldırabilmek için çok güçlü bir karışım mevcut. İşte mutfaktaki balık kokusunu bitirmenin yolları…

Giriş Tarihi: 28.10.2023 12:33 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 12:35
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Evdeki balık kokusunu adeta süpürüyor! Sadece iki malzemeyle balık kokusuna son…

Balık pişirdikten sonra oluşan kötü koku, uzun süre boyunca evin içerisine hapsolabiliyor hatta kıyafetlere dahi sinebiliyor. Bu rahatsız edici kokuyu yok edebilmek için tamamen doğal yöntemlerden yararlanabilirsiniz.

SİRKE VE SU KARIŞIMI

Mutfakta balıkları kızarttıktan sonra kokuyu ortadan kaldırabilmek için sirke ve sudan oluşan bir karışım hazırlayabilirsiniz. Bu yöntem için ilk olarak bir cezvenin yarısını dolduracak kadar su ekleyin ardından diğer yarısını kadar da sirke ekleyin. Elde ettiğiniz karışımı ocakta kaynatın. Böylece hızlı bir şekilde balık kokusundan eser kalmayacak.

DEFNE YAPRAĞI VE KARANFİL

Bu yöntemi balığı pişirdikten hemen sonra uygulayabilirsiniz. Balık pişirdikten sonra bir tencerenin içerisine su, defne yaprağı, karanfil ve limon suyu ekleyerek kaynatın. Bu karışım sayesinde evde hoş bir koku meydana getirebilir ve balık kokusunu engelleyebilirsiniz.

LİMON

Balık pişirirken bir diğer ocakta ise limon kabuklarını soyup kaynatabilirsiniz. Limonun etkili kokusu sayesinde balık kokusunu kısa süre içerisinde yok edebilirsiniz.

MAYDANOZ

Eğer balıkları tavada kızartma yöntemiyle hazırlarsanız tavanın bir yanına da maydanoz ekleyerek balığın oluşturduğu kötü kokuyu ortadan kaldırabilirsiniz. Ayrıca maydanozun kokusu sayesinde de etrafı güzel bir koku kaplar.

TÜRK KAHVESİ

Balık pişirdikten sonra Türk kahvesi hazırlayarak ortaya çıkan balık kötü balık kokusunun baskılanmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca Türk kahvesi sayesinde ortaya güzel bir koku yayılmasını da sağlarsınız.

VANİLYA

Balığı kızartırken ocağın bir diğer gözünde ise vanilya kaynatın. Bu sayede eve güzel bir koku yayılmasını sağlayarak kötü bir koku oluşmasının da önüne geçersiniz.

PİŞİRDİKTEN HEMEN SONRA…

Balıkları pişirdikten sonra ortaya çıkan bulaşıkları yıkamak yerine bekletmek kötü kokuların oluşmasına neden olur ve koku vakit geçtikçe de yayılır. Bunun önüne geçebilmek için balığı pişirdikten hemen sonra bulaşıkları yıkayın böylece kokunun ortaya çıkmasını önleyebilirsiniz.

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