Evdeki balık kokusunu adeta süpürüyor! Sadece iki malzemeyle balık kokusuna son…

Balık pişirdikten sonra oluşan kötü koku, uzun süre boyunca evin içerisine hapsolabiliyor hatta kıyafetlere dahi sinebiliyor. Bu rahatsız edici kokuyu yok edebilmek için tamamen doğal yöntemlerden yararlanabilirsiniz.
SİRKE VE SU KARIŞIMI
Mutfakta balıkları kızarttıktan sonra kokuyu ortadan kaldırabilmek için sirke ve sudan oluşan bir karışım hazırlayabilirsiniz. Bu yöntem için ilk olarak bir cezvenin yarısını dolduracak kadar su ekleyin ardından diğer yarısını kadar da sirke ekleyin. Elde ettiğiniz karışımı ocakta kaynatın. Böylece hızlı bir şekilde balık kokusundan eser kalmayacak.
DEFNE YAPRAĞI VE KARANFİL
Bu yöntemi balığı pişirdikten hemen sonra uygulayabilirsiniz. Balık pişirdikten sonra bir tencerenin içerisine su, defne yaprağı, karanfil ve limon suyu ekleyerek kaynatın. Bu karışım sayesinde evde hoş bir koku meydana getirebilir ve balık kokusunu engelleyebilirsiniz.
LİMON
Balık pişirirken bir diğer ocakta ise limon kabuklarını soyup kaynatabilirsiniz. Limonun etkili kokusu sayesinde balık kokusunu kısa süre içerisinde yok edebilirsiniz.
MAYDANOZ
Eğer balıkları tavada kızartma yöntemiyle hazırlarsanız tavanın bir yanına da maydanoz ekleyerek balığın oluşturduğu kötü kokuyu ortadan kaldırabilirsiniz. Ayrıca maydanozun kokusu sayesinde de etrafı güzel bir koku kaplar.
TÜRK KAHVESİ
Balık pişirdikten sonra Türk kahvesi hazırlayarak ortaya çıkan balık kötü balık kokusunun baskılanmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca Türk kahvesi sayesinde ortaya güzel bir koku yayılmasını da sağlarsınız.
VANİLYA
Balığı kızartırken ocağın bir diğer gözünde ise vanilya kaynatın. Bu sayede eve güzel bir koku yayılmasını sağlayarak kötü bir koku oluşmasının da önüne geçersiniz.
PİŞİRDİKTEN HEMEN SONRA…
Balıkları pişirdikten sonra ortaya çıkan bulaşıkları yıkamak yerine bekletmek kötü kokuların oluşmasına neden olur ve koku vakit geçtikçe de yayılır. Bunun önüne geçebilmek için balığı pişirdikten hemen sonra bulaşıkları yıkayın böylece kokunun ortaya çıkmasını önleyebilirsiniz.