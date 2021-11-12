Evinizdeki gizli tehdit! Akarlardan kurtulmanın 6 adımı

Toz akarları, yastıklar, oyuncaklar, mobilyalar, giysiler ve daha fazlası dahil olmak üzere evinizin her yerinde yaşayan mikroskobik böceklerdir. Yalnızca 1/4 ila 1/3 milimetre uzunluğunda oldukları tahmin edilmektedir ve tüm dünyada bulunurlar, ancak özellikle sıcak ve nemli ortamları olan ülkeleri tercih ederler. Küçük boyutlarına rağmen etraflarında çok fazla dışkı bırakırlar ve alerjik astımlı reaksiyonları tetikleyebilirler.

Toz akarlarının evlerde bu kadar yaygın olmasının ana nedenlerinden biri, ölü deri hücreleriyle beslenmeleridir. Ortalama olarak, bir kişi yılda 1,6 kiloya kadar ölü deri dökebilir ve birçok aç akarı, evlerine çeker. Toz akarları, yatak takımları, halı, kanepeler, giysiler vb. gibi cilt hücrelerini toplayan ev eşyalarına çekilir.

TOZ AKARLARI NASIL ANLARIZ?





Çoğu apartman ve ev, yüzyıllardır insanlarla birlikte yaşadıkları için zaten toz akarları ile enfekte olmuş durumda. Özellikle toz akarları sıcak, nemli ve tozlu yerleri tercih eder. Bu yüzden evinizi mümkün olduğunca tozsuz tutmak, onların evinize girmesini önlemenin harika bir yoludur.Toz akarları ayrıca karanlık, nemli ve bol miktarda yiyecek bulunan yerleri sever. Cilt hücrelerinin biriktiği lifli yüzeyler en sevdikleridir. Yatak odası evde en çok istila edilen oda olma eğilimindedir çünkü uyku ortamı ölü deri hücrelerini tutan ve toz akarlarını çeken liflerle doludur.

Toz akarlarını görsel olarak tespit etmek imkansız olsa da, sağlığınız üzerinde aşağıdakiler de dahil olmak üzere olumsuz etkileri olabilir :

Hapşırma Burun akması Kaşıntılı, kırmızı veya sulu gözler Tıkalı burun Kaşıntılı burun, ağız veya boğaz Kaşınan cilt Öksürük Astımınız varsa, aşağıdakileri yaşayabilirsiniz: Nefes almada zorluk Göğüste sıkışma veya ağrı Nefes verirken ıslık veya hırıltı sesi Nefes darlığı, öksürük veya hırıltı nedeniyle uyku sorunu

TOZ AKARLARDAN KURTULMAK İÇİN 6 ADIM

Onları evinizden tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir, ancak toz akarlarını nasıl öldüreceğinizi bilmek, sayılarını azaltmanın ilk adımıdır, bu da alerji semptomlarını ve astım atakları olasılığını azaltabilir.

Bu altı adım, evinizdeki toz akarlarından kurtulmanın en iyi yollarını özetlemektedir:

Yatak takımlarınızı düzenli olarak temizleyin





Evinizdeki ve özellikle yatak odanızdaki toz akarlarını öldürmenin en iyi yollarından biri yastık kılıflarınızı, çarşaflarınızı, battaniyelerinizi ve örtülerinizi düzenli olarak yıkamaktır. En iyi sonucu elde etmek için, toz akarı alerjenlerini gideren bileşenler içeren alerjeni azaltan bir çamaşır deterjanı ile yıkayın.

Evinizde sıklıkla süpürme ve silme işlemi yapın





Akarlar, ev içerisinde birçok noktaya toplanabilir ve her köşede sağlığı tehdit edebilecek boyutlara ulaşabilir. Bu nedenle evinizde sıklıkla sıklıka süpürme ve silme işlemi yaparak akarların birikmesinin önüne geçebilirsiniz. 7 litrelik su içerisinde çözündürdüğünüz Klorobor ile tüm evinizi silebilirsiniz. Alkolsüz olması ve insanlarda, evcil hayvanlarda alerjiyi tetiklememesi sayesinde hem akarlardan kurtulabilir, hem de genel sağlığınızı koruyabilirsiniz. Ayrıca Klorobor, bor içeriği sayesinde toz birikmesini engelleyerek daha uzun süre temiz bir ortamda yaşamanızı sağlar.

Halılarınızı, perdelerinizi ve mobilyalarınızı temizleyin

Halılar, perdeler ve mobilyalar, ev tozunun normal bir parçası olan ölü deriyi ve ayrıca toz akarı dışkısını tutabilir. Kanepenizi ve halılarınızı temizlemek, yatak takımlarını temizlemekten çok daha zordur; basit bir elektrikli süpürge veya hatta buharlı temizleyici, toz akarlarını tamamen ortadan kaldırmaz.

Makinede yıkanabilir perdeleri, kilimleri, koltuk minderlerini ve koltuk kaplamalarını mümkün olduğunca sık çamaşır makinesine atın. Yumuşak oyuncakları ve evcil hayvan yataklarını da yukarıda belirtildiği gibi düzenli olarak sıcak suda yıkadığınızdan emin olun.

Nemli bir bezle tozunu alın

Evinizi düzenli olarak nemli bir bezle temizlemek, akarların besin kaynağını sınırlamanın başka bir yoludur. Toz yayılmasını önlemek için işlem boyunca bezi durulayın. Nemli bir bez olması önemlidir, çünkü kuru bir bez sadece alerjenleri harekete geçirir ve evin etrafına toz yayar. Evinizin etrafındaki toz toplayan tüm mobilyaları, rafları, kitapları, dekorasyonları, bibloları, demirbaşları ve diğer eşyaları dahil edin.

Evinizdeki nemi azaltın





Akarlar yüksek nemi sever, bu nedenle onlardan kurtulmanın kolay bir yolu nem giderici kullanmaktır. Nemli ortamlarda suyu çekerek hava kalitesini iyileştirmeye yardımcı olurlar. Bunu, kuru günlerde pencereleri açarak ve yemek pişirirken, duş alırken ve buhar oluşturan diğer etkinliklerde vantilatörleri ve havalandırmaları kullanarak da yapabilirsiniz. Ayrıca nem seviyelerini takip etmek ve bunları %50'nin altında tuttuğunuzdan emin olmak için bir higrometre takabilirsiniz.

Fırınınıza, klima ünitenize ve vakumunuza yüksek verimli bir medya filtresi takın

Toz akarlarının ve dışkı maddelerinin tamamen yakalandığından emin olmak için tüm klima ünitelerinde, elektrikli süpürgelerde ve fırınlarda HEPA filtreleri gibi sertifikalı alerjen yakalama filtreleri kullanın .

TOZ AKARLARDAN KURTULMAK İÇİN İHTİYAÇ DUYACAĞINIZ ÜRÜNLER VE ARAÇLAR





Alerjen çamaşır deterjanı: Yatak takımlarınızı, yumuşak oyuncaklarınızı ve yıkanabilecek diğer her şeyi yıkayın. Sıcak yıkamada toz akarı alerjenlerini gideren özel bileşenler içerir.

Yatak örtüleri: Toz akarlarıyla aranızda bir bariyer oluşturmak ve yatağınızın içine yerleşen ölü deri hücrelerinin sayısını sınırlamak için alerjiye dayanıklı yatak örtüleri kullanın.

Alerjen yatak takımı: Yastık ve yorganlarınıza bulaşan ölü deri hücrelerini daha da azaltmak için alerji dostu yatak takımları kullanın.

Higrometre: Evinizdeki nem seviyelerini ölçün ve sınırlayın.

Nem giderici: Hava kalitesini iyileştirmeye yardımcı olmak ve evinizi toz akarları için daha az çekici hale getirmek için nemli ortamlardan günlük olarak su alın.

Alerjen spreyi: Halıları, döşemeleri, perdeleri, yatak takımlarını ve daha fazlasını toz akarlarını yok etmek için oksitleyici bir bileşik kullanan bir alerjen spreyi ile temizleyin.