Evinizdeki gizli tehdit! Neden çamaşır suyu kullanmamalıyız?

Çamaşır suları, birçok kişide istenmeyen sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Doğru düzeyde kullanılmaması ve sıklıkla her alanda kullanımının tercih edilmesi, sadece temizliği yapan için değil aynı zamanda temizlik yapılan ortamda bulunanlar için de tehlikeli olabilir. Bu nedenle kullanımı sırasında dikkatli olunması gereken önemli bir üründür.

Çamaşır suyu kullanıldığında ortaya çıkan kloroform ve karbon tetraklorür maddeleri açığa çıkar. Bu maddeler de hem kanser riskini arttırır, hem de akciğer solunum yollarında hasara neden olabilir.

NEDEN KLOROBOR KULLANMALIYIM?

Klorobor çamaşır suyu gibi ağır kimyasallara sahip değildir. Alerjiye neden olmaz. Klorobor ferah kokusu ve geliştirilmiş patentli formülü ile çamaşır suyundan daha etkilidir.

Klorobor ile ilgili özellikler:

Klorobor ile silinen yüzeyler diğer temizleyiciler gibi iz bırakmaz silindiği gibi hemen kuruma özelliğine sahiptir. (Hemen Kuruma Özelliği)

Klorobor Cilt İrritasyonuna(tahrişine) neden olmuyor. Bununla alakalı dünyanın önde gelen test laboratuvarlarindan biri olan Merieux nurtisciences'dan onay almıştır.

Temizlik paspaslarını yıpratan şey aslında kullanılan temizleyicilerdir. Klorobor Yüzey Temizleyici kaliteli bileşenleri ve formüle edilmiş bor içeriği sayesinde evinizi her zaman koruduğu gibi paspasınızı da kokutmaz ve çürümesine sebep olmaz.

Klorobor ambalajı yüzde yüz geri dönüştürülebilirdir ve plastik kullanımını azaltarak dünyamızı korumaya katkı sağlar.

Klorobor ile tek pakette daha etkili, çevreci ve sağlıklı temizlik deneyimi sunuyor.

Bir kutu Klorobor'la toplamda kaç litrelik temizlik yapılabilir?

Bir kutunun içerisinde toplam 10 Paket bulunuyor. Her bir paket ile 7 litre su kullanabilirsiniz. Yani bir kutu Klorobor'la tam 70 litre etkili temizlik yapabilirsiniz.