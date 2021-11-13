Evinizin en çok kirlenen yeri: İşte her gün temizlemeniz gereken o alan!

Temizlik Laboratuvarı müdürü Carolyn Forte'ye göre, aynı şey banyonuzdaki küçük havlular için de geçerlidir diyor: "El havluları, günde bir defadan fazla kullandığınız için daha hızlı kirlenir. Her iki günde bir değiştirilmeleri gerekir, hatta büyük bir aileniz varsa her gün" diyor. Bu nedenle ev temizliğinde aslında olması gerekenden çok daha fazla alanı temizlemeniz gerekebilir. Farkında olmadan atladığınız bazı ayrıntılar, evinizde beklemediğiniz sorunlara neden olabilir. İşte daha fazla temizlemeniz gereken o yer...

MUTFAK TEZGAHLARI

Tezgahınıza koyduğunuz şeyleri (araba anahtarları, posta, çantanız) düşündüğünüzde, ne kadar kirli olduklarını görmezden gelmek imkansız. Bu yüzden her gün silmeli ve dezenfekte etmelisiniz. Temizlik için aynı süngeri, kağıt havluyu veya bezi kullanmadığınızdan emin olun. Çapraz kontaminasyon adı verilen bir bezin başka bir yere taşıdığı bakteri ve virüsler, aslında temizlikten "bulaştırmaya" neden olacağı bir sonuç doğurabilir. 7 litre su içerisinde çözünmüş olan Klorobor'u uygun bir sprey şişesine aldıktan sonra tezgaha sıkın ve silin. Karmaşık çözünebilir kalsiyum kompleksi sayesinde Klorobor, tüm zeminlerde en iyi temizliğe ulaşmanızı sağlar.

Bir kutu Klorobor'la toplamda kaç litrelik temizlik yapılabilir?

Bir kutunun içerisinde toplam 10 Paket bulunuyor. Her bir paket ile 7 litre su kullanabilirsiniz. Yani bir kutu Klorobor'la tam 70 litre etkili temizlik yapabilirsiniz.