Evinizin en çok kirlenen yeri: İşte her gün temizlemeniz gereken o alan!

Temizlik Laboratuvarı müdürü Carolyn Forte'ye göre, aynı şey banyonuzdaki küçük havlular için de geçerlidir diyor: "El havluları, günde bir defadan fazla kullandığınız için daha hızlı kirlenir. Her iki günde bir değiştirilmeleri gerekir, hatta büyük bir aileniz varsa her gün" diyor. Bu nedenle ev temizliğinde aslında olması gerekenden çok daha fazla alanı temizlemeniz gerekebilir. Farkında olmadan atladığınız bazı ayrıntılar, evinizde beklemediğiniz sorunlara neden olabilir. İşte daha fazla temizlemeniz gereken o yer...
MUTFAK TEZGAHLARI
Tezgahınıza koyduğunuz şeyleri (araba anahtarları, posta, çantanız) düşündüğünüzde, ne kadar kirli olduklarını görmezden gelmek imkansız. Bu yüzden her gün silmeli ve dezenfekte etmelisiniz. Temizlik için aynı süngeri, kağıt havluyu veya bezi kullanmadığınızdan emin olun. Çapraz kontaminasyon adı verilen bir bezin başka bir yere taşıdığı bakteri ve virüsler, aslında temizlikten "bulaştırmaya" neden olacağı bir sonuç doğurabilir. 7 litre su içerisinde çözünmüş olan Klorobor'u uygun bir sprey şişesine aldıktan sonra tezgaha sıkın ve silin. Karmaşık çözünebilir kalsiyum kompleksi sayesinde Klorobor, tüm zeminlerde en iyi temizliğe ulaşmanızı sağlar.
Bir kutu Klorobor'la toplamda kaç litrelik temizlik yapılabilir?
Bir kutunun içerisinde toplam 10 Paket bulunuyor. Her bir paket ile 7 litre su kullanabilirsiniz. Yani bir kutu Klorobor'la tam 70 litre etkili temizlik yapabilirsiniz.
TÜM LAVABOLAR
Ellerinizi veya bulaşıkları yıkadıktan sonra lavabonun olabildiğince temiz olacağını düşünseniz de, aslında geride lavabonun duvarlarına yapışan kir ve bakteri bırakmış olursunuz. Forte, temiz olma konusunda ciddiysen, lekeleri çıkarmak için silgi tipi bir sünger kullanılması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca gideri kapadıktan sonra lavaboyu 7 litre su içerisinde çözünmüş Klorobor ile lavaboyu doldurun. Beş dakika bekletin, sonra durulayın ve havayla kurutun. Klorobor'un bor içeriği sayesinde toz, kir ve mite gibi birikmiş kirleri kısa sürede ortadan kaldırabilirsiniz. Üstelik düşük toksisitesi sayesinde alerjen veya tahriş gibi sorunlarla da karşılaşmazsınız.
KIRINTILARLA KAPLI ZEMİNLER
Kahvaltı hazırlarken, ufak atıştırmalıkları çıkarırken veya bir akşam yemeği pişirirken… Mutfağın bu kadar sık kullanıldığını düşündüğümüzde zeminin de ne kadar sık kirlenebileceğini tahmin etmemiz zor olmuyor. Sıklıkla damlayan soslar veya yemek kırıntılarının birikebileceği zeminleri her gün temizlemek de şart hale geliyor. Zemin temizliğinde en iyi alternatifleri sunan Klorobor, pratik kullanımı sayesinde her zaman hijyenik bir mutfağa sahip olmanızı kolaylaştırıyor. Çözündürdüğünüz Klorobor çözeltisi ile sileceğiniz mutfak zeminleri, içeriğindeki bor sayesinde uzun süre temiz kalabilir.