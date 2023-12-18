Fırın tepsisindeki inatçı lekeleri tek hamlede söküp atıyor! İki malzemeli en kolay yöntem…

Zaman zaman fırın tepsisinde yer alan yemek lekelerini ve yağ kalıntılarını temizlemek oldukça zaman alıcı ve zorlayıcı olabilir. Ancak sadece bulaşık makinesi deterjanı kullanarak tepsideki lekeleri kolayca çıkarabilirsiniz.

Yöntemin uygulanması ise şöyle;

Bulaşık makinesi deterjanını tepsinin üzerine koyun. Ardından tepsinin içerisini suyla ıslatın.

Fırın tepsisini iki saat boyunca o şekilde bekletin.

İki saatin sonunda fırın tepsisini suyla yıkayın.

Bu kolay yöntem sayesinde hiç ovalamaya dahi gerek kalmadan inatçı lekeleri etkili bir şekilde ortadan kaldırabilirsiniz.

Fırın tepsisindeki lekeleri çıkarmak için diğer yöntemler ise şöyle;

KETÇAP

Ketçap sayesinde fırın tepsisindeki lekeleri etkili bir şekilde çıkarabilirsiniz. Bu yöntem için ilk olarak tavanın içerisine ketçap sıkarak her tarafına yayın. Ardından fırın tepsisini bir gece boyunca o şekilde bekletin. Ertesi gün bulaşık süngerinin yumuşak yüzeyiyle tepsiyi silerek yıkayın.

KARBONAT VE SU

Karbonat emici bir etkisi bulunur bu sayede lekelerin çözülmesini sağlar. Bu yöntem için ilk olarak bir karıştırma kabının içerisine bir miktar karbonat ekleyin. Ardından içerisine su ekleyerek karıştırın. Karışım macun kıvamına geldiği zaman fırın tepsisindeki lekelerin üzerine sürerek biraz bekletin. Ardından temiz bir bezi ıslatarak nemli hale getirin. Nemli bezle fırın tepsisindeki lekeli bölgeleri silip sirkeli suyla yıkayın. Son olarak suyla fırın tepsisini yıkayın.

BEYAZ SİRKE, BULAŞIK DETERJANI VE KARBONAT

Eğer fırındaki lekeler yeni meydana geldiyse bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Bunun için ilk olarak fırın tepsisinin içerisinde yer alan fazla yağı peçeteyle silin.

Ardından tepsinin içerisine sıcak su doldurarak birkaç dakika boyunca bekleyin. Birkaç dakika sonra tepsideki suyu boşaltarak içerisine 1 yemek kaşığı karbonat dökün.

Daha sonra tepsinin içerisine 1 su bardağı beyaz sirke dökün bu esnada tepside köpürmeler meydana gelecektir.

Tepsiyi bu şekilde birkaç dakika boyunca bekletin ardından içerisine 1 yemek kaşığı bulaşık deterjanı dökün.

Fırın tepsisinin içerisine sıcak su ekleyerek bulaşık süngerinin yumuşak yüzeyiyle ovalayın. Son olarak tepsiyi yıkayarak temizleyin.