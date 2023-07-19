Fırındaki geçmeyen lekeyi tek harekette yok ediyor! Sadece üç malzeme...

Her evde bulunan malzemelerle birlikte aslında basit bir şekilde fırınları temizleyebilirsiniz. Yoğun kimyasal içeriğe sahip ürünler, cilt, gözler ve solunum sistemi için tehlikeler barındırabilir. Hatta cilt teması ile kimyasal yanıklara neden olabilir ve hatta solunması halinde kalıcı hasarlara sebep olabilir.
Pek çok doğal seçeneği denedikten sonra, temizlik tutkunları en etkili olanı paylaşmak için sosyal medyaya yöneldi. Temizlik ipuçları ve püf noktaları paylaşan bir sosyal medya sayfasında anonim olarak bir gönderi paylaşan bir grup üyesi; "Merhaba, fırınımın altındaki bu yağlı lekeleri neyin çıkarabileceği konusunda tavsiyesi olan var mı?" sorusunu sorduğunda birçok cevap aldı.
Gönderi 100'den fazla yorum aldı ve çoğunluğu kabartma tozu, beyaz sirke ve bulaşık deterjanı kombinasyonunun kullanılmasını önerdi. Lucia Maca; "Karbonat, beyaz sirke ve bulaşık deterjanı, ardından silmeden önce birkaç dakika bekletin" tavsiyesinde bulundu.
Bir diğer kullanıcı ise; bulaşık deterjanı, karbonat ve beyaz sirke ile bir gece önce tamamen temizlediğini anlattı. Bir macun haline getirdiği bu karışımı, gece boyunca fırının lekeli yerlerine sürerek beklettiğini söyleyen sosyal medya kullanıcısı, bu yöntemin oldukça işe yarıdığını belirtti.
Bir kadın, bu kabartma tozu, beyaz sirke ve bulaşık deterjanı karışımını uygularken fırını açmayı önerdi. Trina Horney-Corbett; "Fırını ısıtın ve sirke, bulaşık deterjanı ve soda bikarbonat ile ıslatın" önerisinde bulundu.
Fırının hangi sıcaklığa ayarlanması gerektiği sorulduğunda Trina, "Sadece ısıtın. 80 ila 100 derece. Çok sıcak değil. Ardından fırını kapatın ve karışımın içinde ıslanana kadar soğumaya bırakın" dedi. Tüm bu ortan öneriler ışığında en etkili çözüm yöntemi konusunda üç malzemenin bir arada kullanılması gerektiğine dair önerenler fikir birliğine erişmiş görünüyorlar.