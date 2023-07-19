Fırındaki geçmeyen lekeyi tek harekette yok ediyor! Sadece üç malzeme...

Bir diğer kullanıcı ise; bulaşık deterjanı, karbonat ve beyaz sirke ile bir gece önce tamamen temizlediğini anlattı. Bir macun haline getirdiği bu karışımı, gece boyunca fırının lekeli yerlerine sürerek beklettiğini söyleyen sosyal medya kullanıcısı, bu yöntemin oldukça işe yarıdığını belirtti.

Bir kadın, bu kabartma tozu, beyaz sirke ve bulaşık deterjanı karışımını uygularken fırını açmayı önerdi. Trina Horney-Corbett; "Fırını ısıtın ve sirke, bulaşık deterjanı ve soda bikarbonat ile ıslatın" önerisinde bulundu.