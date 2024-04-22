Fırınınızın içi parlayacak! Hiçbir kimyasal kullanmadan üstelik: "Sodanın içine biraz..."

LİMON SUYU İLE TEMİZLEME

Bir miktar limon suyu ve suyu karıştırarak bir sprey şişesine doldurun. Bu karışımı fırınınızın içine püskürtün ve bir süre bekletin. Sonra bir bez veya süngerle silerek temizleyin.

BUHARLI TEMİZLEYİCİ KULLANMA

Bazı fırın temizleyici cihazlar, kimyasal kullanmadan fırınınızı temizlemenize yardımcı olabilir. Bu cihazlar genellikle su buharıyla çalışır ve fırın içindeki kirleri çözer.