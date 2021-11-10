Her zaman kristal parlaklığı! İşte pencere temizliğini kolaylaştıran 5 adım

Evinizin pencerelerinde kir, toz, su lekeleri ve onları kaplayan diğer kalıntılar varsa, istediğiniz kadar doğal ışık almıyor olabilirsiniz. Ek ışık getirmenin en iyi yolu, onları temiz tutmaktır. Pencere temizliği, evinizi temiz ve bakımlı tutmak için yapılacaklar listenizin başında değilse, listenizi gözden geçirmeniz gerekebilir.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 10.11.2021 17:22

Pencere temizliği basit bir işlem gibi görünebilir, ancak insanların çoğu zaman farkında olmadan yanlış yaptığı bir işlemdir. Pencereleri verimli bir şekilde nasıl temizleyeceğinizi öğrenmek için doğru araçları, yöntemleri ve pencere yıkama çözümünü de seçmeniz gerekir. 5 basit adımda pencereler nasıl temizlenir: Aletlerinizi ve ekipmanlarınızı toplayın Pencere temizliği için en iyi zamanı seçin Kovayı hazırlayın Pencereyi temizlemeye başlayın Her şeyi kurutun

ALETLERİNİZİ VE EKİPMANINIZI TOPLAYIN Pencereleri temizlemenin en iyi yolu, bir plana sahip olmaktır ve bu durum, araçlarınızı bir araya getirmekle başlar. Profesyonel cam temizleyiciler, çizgileri önlemek için bir silecek kullanır. Standart bir kovadan daha uzun olduklarından, malzemeleri temizlemek ve saklamak için bir pencere yıkama kovası kullanmanızı önerilir. Bu adım için ihtiyacınız olacak şeyler; Pencere yıkama kovası

Ellerinizi korumak için lastik eldivenler

Opsiyonel uzatma çubuklu çok amaçlı silecek

Boya veya diğer sert işaretleri çıkarmak için kazıyıcı

Kuru mikrofiber veya tüy bırakmayan bezler

Klorobor çözeltili su

PENCERE TEMİZLİĞİ İÇİN EN İYİ ZAMANI SEÇİN Pencere temizliği için en iyi zaman, havanın bulutlu olduğu veya pencereleri gölgede temizlediğiniz zamandır. Güneşe bakan pencereleri temizlerseniz, ne kadar silmeye çalışırsanız çalışın bu, çizgilere neden olabilir. Güneşten gelen ısı camı çok fazla ısıtarak cam temizleyicinin çok çabuk kurumasına neden olur. Pencereyi tozunu alarak ve ardından pencere pervazına korumak ve damlaları yakalamak için bir bez koyarak başlayın. Bu adım için ihtiyacınız olacak Mikrofiber bez

Pencere pervazına havlu

KOVAYI HAZIRLAYIN 7 lt'lik suyun bulunduğu kovaya Klorobor ekleyin ve içerisinde çözünmesinie bekleyin. Çok sıcak su kullanmaktan kaçının yoksa silecekten önce camdan buharlaşacaktır. Yeni bir lastik eldiven seti giyin ve ardından sileceği suya batırın. Bu adım için ihtiyacınız olacak Pencere yıkama kovası

Lastik eldivenler

Silecek

PENCEREYE UYGULAYIN Sileceği ıslattıktan sonra cama uygulayınız. Yukarıdan aşağıya doğru çalışarak tüm kir ve kalıntıları temizleyin. İnatçı lekeleriniz varsa, bunları çıkarmak için kazıyıcıyı kullanın ve ardından o noktayı tekrar silin. Klorobor çözeltili solüsyonu pencereye uygulamayı bitirdikten sonra, düz geçişlerle pencerenin üzerinden çekerek silin. Klorobor, toksisitesi düşük olması ve doğal bor kullanımı sayesinde hem güvenli hem de uzun süre kirlenmeyi önleyen bir temizlik sunuyor. HER ŞEYİ KURULAYIN Yıkadığınız alanların üzerinden sileceği geçirdikten sonra mikrofiber bez kullanarak kurulayın. Bu sadece suyun pencereden akmasını engellemekle kalmaz, aynı zamanda zemininize damlamayı da önler. Tüm pencereyi silmeyi bitirdikten sonra, camda gördüğünüz diğer tüm ıslak noktaları kurutmak için mikrofiber bezi kullanın.