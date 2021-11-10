Her zaman kristal parlaklığı! İşte pencere temizliğini kolaylaştıran 5 adım

Pencere temizliği basit bir işlem gibi görünebilir, ancak insanların çoğu zaman farkında olmadan yanlış yaptığı bir işlemdir. Pencereleri verimli bir şekilde nasıl temizleyeceğinizi öğrenmek için doğru araçları, yöntemleri ve pencere yıkama çözümünü de seçmeniz gerekir.
5 basit adımda pencereler nasıl temizlenir:
ALETLERİNİZİ VE EKİPMANINIZI TOPLAYIN
Pencereleri temizlemenin en iyi yolu, bir plana sahip olmaktır ve bu durum, araçlarınızı bir araya getirmekle başlar. Profesyonel cam temizleyiciler, çizgileri önlemek için bir silecek kullanır. Standart bir kovadan daha uzun olduklarından, malzemeleri temizlemek ve saklamak için bir pencere yıkama kovası kullanmanızı önerilir.
Bu adım için ihtiyacınız olacak şeyler;
PENCERE TEMİZLİĞİ İÇİN EN İYİ ZAMANI SEÇİN
Pencere temizliği için en iyi zaman, havanın bulutlu olduğu veya pencereleri gölgede temizlediğiniz zamandır. Güneşe bakan pencereleri temizlerseniz, ne kadar silmeye çalışırsanız çalışın bu, çizgilere neden olabilir. Güneşten gelen ısı camı çok fazla ısıtarak cam temizleyicinin çok çabuk kurumasına neden olur. Pencereyi tozunu alarak ve ardından pencere pervazına korumak ve damlaları yakalamak için bir bez koyarak başlayın.
Bu adım için ihtiyacınız olacak
KOVAYI HAZIRLAYIN
7 lt'lik suyun bulunduğu kovaya Klorobor ekleyin ve içerisinde çözünmesinie bekleyin. Çok sıcak su kullanmaktan kaçının yoksa silecekten önce camdan buharlaşacaktır. Yeni bir lastik eldiven seti giyin ve ardından sileceği suya batırın.
Bu adım için ihtiyacınız olacak
PENCEREYE UYGULAYIN
Sileceği ıslattıktan sonra cama uygulayınız. Yukarıdan aşağıya doğru çalışarak tüm kir ve kalıntıları temizleyin. İnatçı lekeleriniz varsa, bunları çıkarmak için kazıyıcıyı kullanın ve ardından o noktayı tekrar silin. Klorobor çözeltili solüsyonu pencereye uygulamayı bitirdikten sonra, düz geçişlerle pencerenin üzerinden çekerek silin. Klorobor, toksisitesi düşük olması ve doğal bor kullanımı sayesinde hem güvenli hem de uzun süre kirlenmeyi önleyen bir temizlik sunuyor.
HER ŞEYİ KURULAYIN
Yıkadığınız alanların üzerinden sileceği geçirdikten sonra mikrofiber bez kullanarak kurulayın. Bu sadece suyun pencereden akmasını engellemekle kalmaz, aynı zamanda zemininize damlamayı da önler. Tüm pencereyi silmeyi bitirdikten sonra, camda gördüğünüz diğer tüm ıslak noktaları kurutmak için mikrofiber bezi kullanın.
PROFESYONEL İPUÇLARI
Uzman ipucu 1: Mikrofiber bezleriniz yoksa eski bir tişört kullanarak tüy bırakmayan bir parlaklık elde edebilirsiniz .
Uzman ipucu 2: Kirleri temizlemek için cam sileceğiniz yoksa buruşuk gazete kullan. Gazete kağıdının ellerinize bulaşmasını önlemek için lastik eldiven giydiğinizden emin olun.
Uzman ipucu 3: Pamuklu çubuklar kullanarak pencerelerinizin köşelerindeki birikintileri giderin .
Uzman ipucu 4: Pencere çerçevesini temizleyin ve önce kirin birikme eğiliminde olduğu yerleri takip edin. Bu çamurlu bir karışıklığı önler.