Hiç olmadığı kadar ferah bir evin sırrı! Bu karışım tek bir küf noktası bile bırakmayacak

Basit olan ama aslında çok da dikkat etmediğimiz birkaç ayrıntı, ortamlardaki küf sorununu tamamen bitirebilir. Bu sayede üst solunum yolları enfeksiyonlarından alerjiye kadar birbirinden farklı sağlık sorunundan da uzaklaşabilirsiniz. İşte evdeki küf problemini bitiren o adımlar…

Küfün nedenini belirleyin: Küf genellikle nemli ve havalandırması yetersiz ortamlarda oluşur. Öncelikle küfün neden oluştuğunu belirlemek için bir inceleme yapın. Sızıntılar, su birikintileri, yetersiz havalandırma veya yalıtım sorunları gibi problemler küfün oluşmasına yol açabilir.

Nem kontrolü yapın: Küfün büyümesini engellemek için odanın nem seviyesini düşürmek önemlidir. Nem oranı %60'ın altında olmalıdır. Nem kontrolü için hava nemlendiricileri kullanabilir veya nem giderici cihazlar yerleştirebilirsiniz. Ayrıca banyo ve mutfuk gibi nemli odalarda düzenli olarak havalandırma yaparak nemin dışarı çıkmasını sağlayın.