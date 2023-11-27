İnatçı fondöten lekelerini yağ gibi akıtan karışım! Lekeden eser kalmaması için...

Beyaz sirke kullanarak fondöten lekesinin yumuşamasını sağlayabilirsiniz böylece leke kıyafetten çok daha kolay bir biçimde çıkar.

Kıyafette fondöten lekesinin bulunduğu yerin üzerine az miktarda beyaz sirke dökün. Daha sonra temiz bir fırçayla ve yavaş hareketlerle lekeli bölgeyi fırçalayın. Fakat bunu yaparken lekenin diğer bölgelere yayılmamasına dikkat edin. Son olarak kıyafeti ılık suyla yıkayın.

FÖN MAKİNESİ

Fön makinesi kullanmak, pudra fondöten kullananlar için oldukça işe yarayan yöntemler arasında yerini alır. Bu yöntemi, balkon ya da açık olan soğuk bir yerde uygulamanız gerekir.

Fön makinesinin soğuk ayarına getirerek kıyafetteki fondöten lekesinin üzerine doğru tutun.

Son olarak da kıyafetinizi çamaşır makinesinde düşük derecede yıkayın. Bu sayede fondöten lekesini kolayca ortadan kaldırabilirsiniz.