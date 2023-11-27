İnatçı fondöten lekelerini yağ gibi akıtan karışım! Lekeden eser kalmaması için...

İnatçı fondöten lekesini ortadan kaldırabilmek için sadece bulaşık deterjanı ve suya ihtiyacınız var. Kolayca uygulayabileceğiniz bu yöntem sayesinde lekenin yağ gibi akmasını sağlayabilirsiniz. Lekeden eser bırakmayan yöntem şöyle;
Bulaşık deterjanının mutfaktaki yağlı bulaşıkları temizleyen güçlü etkisi sayesinde fondöten lekesi de kolayca çözülerek yağ gibi akacaktır.
Bir kabın içerisine ılık su koyun ve üzerine bulaşık deterjanı sıkın. Daha sonra kıyafetteki fondöten lekesinin yer aldığı bölgeyi, hazırladığınız karışımın içerisinde 2 dakika boyunca bekletin. 2 dakikanın sonunda kıyafetin sıkarak suyunun çıkmasını sağlayın ardından lekeli bölgeyi silin.
Fondöten lekesini yok edebilmek için uygulayabileceğiniz diğer yöntemler ise şöyle;
TIRAŞ KÖPÜĞÜ
Kıyafetin üzerinde fondöten lekesinin yer aldığı bölgeye az miktarda tıraş köpüğü sıkın. Ardından kıyafetteki lekeli bölgeyi temiz bir diş fırçasıyla fırçalayın. Daha sonra 10 dakika boyunca bekletin. 10 dakika beklettikten sonra temiz bir bezi ıslatın ve o bezle lekeli bölgeyi silin. Son olarak bir başka bezi soğuk suyla ıslatarak lekeli bölgeyi temizleyin.
BEYAZ SİRKE
Beyaz sirke kullanarak fondöten lekesinin yumuşamasını sağlayabilirsiniz böylece leke kıyafetten çok daha kolay bir biçimde çıkar.
Kıyafette fondöten lekesinin bulunduğu yerin üzerine az miktarda beyaz sirke dökün. Daha sonra temiz bir fırçayla ve yavaş hareketlerle lekeli bölgeyi fırçalayın. Fakat bunu yaparken lekenin diğer bölgelere yayılmamasına dikkat edin. Son olarak kıyafeti ılık suyla yıkayın.
FÖN MAKİNESİ
Fön makinesi kullanmak, pudra fondöten kullananlar için oldukça işe yarayan yöntemler arasında yerini alır. Bu yöntemi, balkon ya da açık olan soğuk bir yerde uygulamanız gerekir.
Fön makinesinin soğuk ayarına getirerek kıyafetteki fondöten lekesinin üzerine doğru tutun.
Son olarak da kıyafetinizi çamaşır makinesinde düşük derecede yıkayın. Bu sayede fondöten lekesini kolayca ortadan kaldırabilirsiniz.
MAKYAJ TEMİZLEYİCİSİ
Makyajınızı çıkarmak için kullandığınız makyaj temizleyicisini kullanarak da fondöten lekesini çıkarabilirsiniz. İlk olarak fondöteni yüzeyden sert bir cisimle yaymadan sıyırın.
Ardından pamuk parçasına makyaj temizleyici dökün ardından lekenin yer aldığı bölgeyi 20 saniye boyunca yavaş hareketlerle temizleyin. Daha sonra kurumasını bekleyin bu sayede kolay bir biçimde fondöten lekesinden kurtulabilirsiniz.