Kesme tahtasındaki kokudan eser bırakmıyor! Tek ihtiyacınız olan malzeme…

Eğer kesme tahtanız plastik ise uygulayabileceğiniz yöntem ise şöyle;

Bir kabın içerisine az miktarda deterjan doldurun ve tuz ekleyerek karıştırın. Tuz eridiği zaman elde ettiğiniz karışımla kesme tahtasını yıkayın. Bu yöntem sayesinde plastik kesme tahtasındaki kokuyu etkili bir şekilde ortadan kaldırabilirsiniz.