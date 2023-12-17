Kesme tahtasındaki kokudan eser bırakmıyor! Tek ihtiyacınız olan malzeme…

Kesme tahtasındaki kötü kokuyu yok edebilmek için sirkenin özelliklerinden yararlanabilirsiniz. Sirke pek çok temizlik alanında etkili olduğu gibi kesme tahtasındaki kötü kokuyu ortadan kaldırmada da etkili bir malzeme.
Sirke kesme tahtasındaki kokuyu yok etmenin yanı sıra lekeleri ortadan kaldırma konusunda da oldukça etkili. Sirke kullanarak uygulayacağınız bu yöntem ise şöyle;
İlk olarak yarım bardak kadar elma sirkesini boş bir sprey şişesinin içerisine doldurun.
Ardından kesme tahtasının üzerine elma sirkesinden sıkıp bekleyin. Kısa bir süre geçtikten sonra kesme tahtasını yıkayıp kurulayın.
Eğer kesme tahtanız plastik ise uygulayabileceğiniz yöntem ise şöyle;
Bir kabın içerisine az miktarda deterjan doldurun ve tuz ekleyerek karıştırın. Tuz eridiği zaman elde ettiğiniz karışımla kesme tahtasını yıkayın. Bu yöntem sayesinde plastik kesme tahtasındaki kokuyu etkili bir şekilde ortadan kaldırabilirsiniz.
Kesme tahtasını temizlemek için uygulayabileceğiniz yöntemler ise şöyle;
KARBONAT
Karbonat etkili gücünden yararlanarak kesme tahtasının detaylı bir biçimde temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Bu yöntem için ilk olarak kesme tahtasının üzerine karbonat dökün ve kısa süre boyunca bekletin. Ardından bulaşık süngeriyle daire şekli oluşturacak biçimde kesme tahtasını ovalayın. Sonrasında durulayın.