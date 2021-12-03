Kızartma yaptıktan sonra ankastre ocak nasıl temizlenir? Bu püf noktası sayesinde...

Kızartma yapmak, ocaklarda en çok yağ lekesine sebep olan ve temizliği en zor yemek pişirme yöntemlerinden biri. Bu nedenle kızartma yapmaktan kaçınıyorsanız sizlere en iyi temizlik ipucunu veriyoruz. Bu sayede o harika kızartma lezzetlerini hazırlayabilirsiniz. İşte ankastre ocaklarınızda harika bir temizliğin sırrı!





Klorobor, eşsiz formülü ile ocaklarınızda tek seferde lekesiz bir temizlik sağlıyor. Ankastre ocakların, kızartma yaparken yalnızca ocak yüzeyleri değil davlumbazda da birçok lekeye neden olur. Klorobor ise ankastrenin her bölümünde dakikalar içerisinde eşsiz bir temizliği kolaylaştıracak formülü sunuyor. İşte o adımlar:

7 litre su içerisinde çözünmüş Klorobor'u uygun bir sprey şişesine alın.

Kızartma yaptığınız ocakta ortaya çıkmış yağ lekelerine, davlumbaza ve temizlemek istediğiniz tüm alanlara sıkın.

Yaklaşık 10 dakika bekleyin.

Ardından nemli bir bezle yüzeyleri silin.

Klorobor, çözünebilen kalsiyum, bor ve klor bileşiği ile düşük toksisiteye sahiptir, aşındırıcı değildir. Bu sayede ocaklarınızda hem güvenli hem de aşındırmayan, parlak bir temizlik sunar.

Klorobor ile ilgili özellikler:

Klorobor ile silinen yüzeyler diğer temizleyiciler gibi iz bırakmaz silindiği gibi hemen kuruma özelliğine sahiptir. (Hemen Kuruma Özelliği)

Klorobor Cilt İrritasyonuna(tahrişine) neden olmuyor. Bununla alakalı dünyanın önde gelen test lablarindan biri olan Merieux nurtisciences'ın raporu ile bu durumu ispatlamıştır.

Temizlik paspaslarını yıpratan şey aslında kullanılan temizleyicilerdir. Klorobor Yüzey Temizleyici kaliteli bileşenleri ve formüle edilmiş bor içeriği sayesinde evinizi her zaman koruduğu gibi paspasınızı da kokutmaz ve çürümesine sebep olmaz.

Klorobor ambalajı yüzde yüz geri dönüştürülebilirdir ve plastik kullanımını azaltarak dünyamızı korumaya katkı sağlar.

Klorobor ile tek pakette daha etkili, çevreci ve sağlıklı temizlik deneyimi sunuyor.

Bir kutu Klorobor'la toplamda kaç litrelik temizlik yapılabilir?

Bir kutunun içerisinde toplam 10 Paket bulunuyor. Her bir paket ile 7 litre su kullanabilirsiniz. Yani bir kutu Klorobor'la tam 70 litre etkili temizlik yapabilirsiniz.