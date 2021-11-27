Klozetteki pas lekesini tek seferde yok eden o yöntem

Klorobor ise bu noktada diğer ev temizleyicilerinin yapamadığı kirli işleri yapmak için formüle edilmiştir. Pas dahil klozet lekeleri üzerinde daha güçlü olmasına rağmen, çevreye çok zarar vermeyen bir yapıya sahiptir.

Borun doğal yapısı ve çözünebilen kalsiyum sayesinde hem geniş bir alanda etkisini gösterebilir hem de diğer yoğun kimyasal içeriklerin aksine çevreye ve sağlığa zarar vermez. Üstelik düşük toksisitesi ile sevdikleriniz ve sizin için güvenli bir ortam sunarak tamamen parlak bir klozete birkaç adımda ulaşmayı kolaylaştırır.

KLOZET LEKESİ NASIL TEMİZLENİR?

Klorobor'u kullanmak için öncelikle 7 litre su içerisinde çözündürmenize gerekir. Tekli paketler halinde sunulması hem pratik bir kullanım hem de çevreyi koruyan bir geri dönüştürülebilir malzeme ile sunulur. Hazırladığınız Klrorobor çözeltisini aşağıda açıkladığımız adımlarla klozetinize uygulayın.