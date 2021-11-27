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Klozetteki pas lekesini tek seferde yok eden o yöntem

Klozetteki pas lekeleri nadir değildir, ancak gariptirler. Sonuçta, çoğu tuvalet metalden yapılmamıştır, peki bu pas lekesi geliyor ve pası çıkarmanın en iyi yolu nedir? Demir içeriği yüksek su, bu paslı lekelerin nedenidir. Ayrıca, diğer mineral içeriği yüksek su, diğer başka lekelere yol açabilir. Çamaşır suyunun işe yarayacağını düşünürdünüz ama bu aslında işleri daha da kötüleştirebilir.

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Giriş Tarihi: 27.11.2021 09:11
Klozetteki pas lekesini tek seferde yok eden o yöntem

Klorobor ise bu noktada diğer ev temizleyicilerinin yapamadığı kirli işleri yapmak için formüle edilmiştir. Pas dahil klozet lekeleri üzerinde daha güçlü olmasına rağmen, çevreye çok zarar vermeyen bir yapıya sahiptir.

Borun doğal yapısı ve çözünebilen kalsiyum sayesinde hem geniş bir alanda etkisini gösterebilir hem de diğer yoğun kimyasal içeriklerin aksine çevreye ve sağlığa zarar vermez. Üstelik düşük toksisitesi ile sevdikleriniz ve sizin için güvenli bir ortam sunarak tamamen parlak bir klozete birkaç adımda ulaşmayı kolaylaştırır.

KLOZET LEKESİ NASIL TEMİZLENİR?

Klorobor'u kullanmak için öncelikle 7 litre su içerisinde çözündürmenize gerekir. Tekli paketler halinde sunulması hem pratik bir kullanım hem de çevreyi koruyan bir geri dönüştürülebilir malzeme ile sunulur. Hazırladığınız Klrorobor çözeltisini aşağıda açıkladığımız adımlarla klozetinize uygulayın.

  • Lastik temizlik eldivenleri giyin.
  • Tuvalete giden su kaynağını kapatın.
  • Suyu klozetten boşaltın.
  • Klorobor çözeltisi içeren spreyi tüm klozete sıkın. Özellikle paslı lekelerin üzerine daha yoğun uygulayabilirsiniz.
  • 2 dakika bekleyin.
  • Lekeyi gevşetmek için kaseyi tuvalet fırçasıyla ovun.
  • Su kaynağını tekrar açın ve yıkayın.
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