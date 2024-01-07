Kristal parlaklığında duşakabin için bunu yapın! Bir daha leke görmeyeceksiniz...

Duşakabin lekeleri, temiz bir banyonun kirli görünmesine neden olan en sinir bozucu konulardan biri. Fakat birkaç formül, aslında bu lekelerden kolaylıkla kurtulmanızı sağlıyor. İşte o yöntemler...
Limon suyu ve karbonat: Limon suyu, doğal bir asittir ve kireç lekeleri üzerinde etkilidir. Karbonat ise iyi bir aşındırıcıdır. Bu ikiliyi karıştırarak bir macun elde edin ve bu macunu lekeli bölgelere uygulayın. 15 dakika bekletin ve ardından süngerle ovalayarak durulayın.
Sirke ve karbonat: Sirke de limon suyu gibi kireç lekeleri üzerinde etkilidir. Bu ikiliyi karıştırarak bir çözelti elde edin ve bu çözeltiyi lekeli bölgelere püskürtün. 15 dakika bekletin ve ardından süngerle ovalayarak durulayın.
Bulaşık deterjanı ve su: Bulaşık deterjanı, genel temizlik için kullanılan etkili bir üründür. Bir süngere bulaşık deterjanı sürün ve lekeli bölgeleri ovalayın. Ardından durulayın.
Çamaşır suyu: Çamaşır suyu, güçlü bir temizlik ürünüdür, ancak dikkatli kullanılması gerekir. Çamaşır suyunu lekeli bölgelere püskürtün ve 15 dakika bekletin. Ardından durulayın.
Bu yöntemlerin yanı sıra, duşakabini temizlemek için başka püf noktalarını da deneyebilirsiniz. Duşakabinizi her kullanımdan sonra temizleyin. Bu, kireç ve sabun lekelerinin oluşmasını önleyecektir. Duşakabini temizlemek için yumuşak bir bez veya sünger kullanın. Sert bir bez veya sünger, yüzeye zarar verebilir. Ayrıca temizlerken bol su kullanın. Bu, deterjan kalıntılarının kalmamasını sağlayacaktır.
Duşakabini temizlemek için doğal yöntemler kullanmak, kimyasal temizlik ürünlerinin yaratabileceği zararlardan korunmanıza yardımcı olacaktır.