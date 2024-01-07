Kristal parlaklığında duşakabin için bunu yapın! Bir daha leke görmeyeceksiniz...

Duşakabin lekeleri, temiz bir banyonun kirli görünmesine neden olan en sinir bozucu konulardan biri. Fakat birkaç formül, aslında bu lekelerden kolaylıkla kurtulmanızı sağlıyor. İşte o yöntemler...

Limon suyu ve karbonat: Limon suyu, doğal bir asittir ve kireç lekeleri üzerinde etkilidir. Karbonat ise iyi bir aşındırıcıdır. Bu ikiliyi karıştırarak bir macun elde edin ve bu macunu lekeli bölgelere uygulayın. 15 dakika bekletin ve ardından süngerle ovalayarak durulayın.

Sirke ve karbonat: Sirke de limon suyu gibi kireç lekeleri üzerinde etkilidir. Bu ikiliyi karıştırarak bir çözelti elde edin ve bu çözeltiyi lekeli bölgelere püskürtün. 15 dakika bekletin ve ardından süngerle ovalayarak durulayın.