Laminattan doğal taşa, evinizdeki her zemini pırıl pırıl temizlemenin yolu burada!

Her ev, farklı bir ambiansa sahiptir. Bu farklı dokuyu sağlayan önemli nokta ise zeminlerin farklılığından gelir. Fakat uzun süre hem sağlam hem de parlak görünen zeminler için doğru temizlik yöntemlerini seçmek oldukça önemlidir. İşte hangi zemini Klorobor ile nasıl temizleyeceğinize dair ipuçları…

PARKE ZEMİN TEMİZLEME

Parke zeminler tipik olarak iki yüzeyden birine sahiptir: poliüretan veya balmumu. Ne üzerinde durduğundan emin değil misin? Molly Maid'in başkanı Meg Roberts, parmağınızı yüzeye sürtün, diyor Bir leke belirirse, zemin büyük olasılıkla cilalanmıştır. Sızdırmaz ahşap zeminler tipik olarak üretan, poliüretan veya poliakrilik kaplamaya sahiptir. Roberts, bunun onları lekelerden ve su hasarından koruduğunu belirtiyor. Temizlemek için 7 litre suda Klorobor'u karıştırmanız yeterlidir. Ardından, işi hızlı yapan bir mikrofiber paspas alın. Sıkılması kolaydır, bu da onu parke zeminler için ideal hale getirir. Ayrıca bu, zemininizin daha hızlı kurumasına yardımcı olur, böylece mutfağa veya oturma odasına geri dönmek için uzun süre beklemek zorunda kalmazsınız. Mutfak gibi trafiğin yoğun olduğu alanları haftada bir temizleyin.

LAMİNAT PARKE TEMİZLİĞİ

Laminatınız parke kalaslara veya doğal taş karolara benzeyebilir, ancak yine de laminat olarak bakımını yapmanız gerekir. İyi haber: Kuzey Amerika Laminat Parke Derneği başkanı Bill Dearing, laminat zemine çok az şeyin zarar vereceğini söylüyor. Sonuçta, kalaslar yıllarca yeni gibi bir görünüm elde etmek için güneşe ve ışığa dayanıklı katmanlar halinde inşa edilmiştir. Bununla birlikte, suyun tahtaların altına girmesini önlemek önemlidir. Dearing, zeminin kuru bir şekilde silinmesini veya süpürülmesini önerir. Gerektiğinde hafif nemli bir paspas ile nokta temizliği yapın. Dearing'in son tavsiyesi: Bir laminat zemini asla cilalamayın. Bir tahtanın yüzeyi hasarlı görünüyorsa, onu değiştirmek en iyisidir.

LİNOLYUM ZEMİN TEMİZLEME

Gerçek linolyum, keten tohumu yağı, reçine, kireçtaşı, ağaç lifi ve mantar tozundan yapılır ve mineral pigmentlerle renklendirilir. Bu esnek, doğal zemine mantar gibi davranın, Reichert'e tavsiyede bulunuyor: Bir sprey şişesine aldığınız Klorobor çözeltisini, bir seferde zeminin bir bölümünü püskürtün ve nemli bir mikrofiber paspasla silin. Zemin hemen havayla kurumalıdır, ancak dokunuşta hafif yapışkanlık hissi varsa, başka bir temiz, nemli mikrofiber paspas veya bezle kaydırmanız yeterlidir.

VİNİL ZEMİN TEMİZLEME

Haftalık temizlik için, fayans zeminlerin taze görünmesini sağlamak için sprey ve kuru paspas tekniğini kullanın: 7 litre su içerisinde çözündürdüğünüz Klorobor'u uygun bir sprey şişesine alın. Zemine her seferinde bir bölüm püskürtün ve giderken nemli bir mikrofiber paspasla silin. Periyodik derinlemesine temizlik için, hem fayansları hem de derzleri temizlemek için bu karışımı yine kullanabilirsiniz.

DOĞAL TAŞ DÖŞEME TEMİZLİĞİ

Çevre dostu bir temizlik şirketinin CEO'su Kris Koenig, ne yaparsanız yapın ağır kimyasalları kilerde bırakın, diye uyarıyor. Az miktarda asitli sıvı bile, çamaşır suyu ve amonyak gibi taş zeminlere zarar verebilir. Bunun yerine, sızdırmaz taş zeminleri, doğal yüzeylerdeki minerallere ters tepki vermeyecek pH açısından nötr, şelat oluşturmayan bir temizleyici ile paspaslamak gerekiyor. Klorobor ise aşındırıcı olmayan temizlik içeriği sayesinde en iyi temizlik alternatifini sunuyor.

PORSELEN KARO DÖŞEME TEMİZLİĞİ

Haftalık temizlik için, fayans zeminlerin taze görünmesini sağlamak için sprey ve kuru paspas tekniğini kullanın: Klorobor'u 7 litre su içerisinde çözündürün ve uygun bir sprey şişesine alın. Zemine her seferinde bir bölüm püskürtün ve giderken nemli bir mikrofiber paspasla silin.

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