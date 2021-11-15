Ortadan kalkmayan duman kokusu mu? İşte kokuyu tamamen yok eden püf noktası

Mobilyalarda, perdelerde ve giysilerde ve hatta duvarlarda bile duman kokusu ortaya çıkmış olabilir. Ancak bu rehberi takip ederek evlerdeki duman kokusundan kalıcı olarak nasıl kurtulacağınızı öğreneceksiniz.
DUMAN KOKUSUNDAN KURTULMAK İÇİN GEREKLİ ADIMLAR
Bu on kolay adım, kötü kokulardan hızlı ve kolay bir şekilde kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Ev mobilyalarından ve duvarlarından duman kokusunu nasıl çıkaracağınızı öğrendikten sonra, bunun üstesinden gelebilirsiniz.
Adım 1: Kokuyla ilgili her şeyi atarak başlayın
Duman kokusuna neden olan her şey rahatsız edici kokuyu koruyacaktır. Yanık tava, kül tablaları, tencereler veya çakmaklar… Tüm bunları ortadan kaldırmak ilk ve en önemli adımdır.
Adım 2: Evdeki tüm pencereleri açın
Ev mobilyalarından duman kokusunun nasıl çıkacağına dair yapılacak hızlı bir başlangıç, tüm pencereleri hemen açmaktır. Temizlemeye başlamadan önce pencereleri açmanız da önemlidir, böylece temizlik ürünleri için de havalandırma sağlanır.
3. Adım: Hava sirkülasyonunu artırın
Hava sirkülasyonunu artırmak ve kokunun giderilmesini hızlandırmak için iki vantilatör kullanın. Havayı oda boyunca itmek için bir vantilatör kullanın. Eski havayı daha fazla dışarı atmak için ikincisini bir pencerenin veya kapının yanına yerleştirin.
Adım 4: Tüm sert yüzeyleri temizleyin
7 litre su içerisinde çözündürdüğünüz Klorobor ile tüm yüzeylerde tamamen hijyenik bir temizlik yapabilirsiniz.. Tüm sert yüzeyleri silmek için bir sprey şişesi ve biraz bez kullanın. Dekorasyon objelerini, kapıları, mutfak tezgahlarını, vantilatör kanatlarını, aydınlatma armatürlerini ve resim çerçevelerini bu temizliğe dahil edin. Zemini de Klorobor ile temizleyerek duman kokusundan kalıcı olarak kurtulabilirsiniz. Üstelik Klorobor'un bor içeriği sayesinde hem güvenli hem de uzun süreli bir hijyen sağlayabilirsiniz.
Adım 5: Halıları ve kumaş kaplı yüzeyleri temizleyin
Kabartma tozu, koku moleküllerini nötralize edebildiği için kullanışlı bir ev temizleyicisidir. Halı ve kumaş yüzeylere serpin ve birkaç gün bekletin. Ardından halınızı vakumlayın ve gerekirse buharla temizleyin.
Adım 7: Çamaşır makinesinde yıkanabilir kumaşları makinede yıkayın
Yıkanabilir yastık kılıflarını, perdeleri, yastık kılıflarını, kanepe kılıflarını ve nevresimleri makineye atın. 0,5 bardak beyaz sirke ile bir yıkama yapın ve ardından normal deterjanınızla ikinci bir program yapın. Ev temizlenene kadar dışarıda kurumaya bırakın.
8. Adım: HVAC hava filtrelerini değiştirin ve hava kanallarını temizleyin
Koku molekülleri birikmiş olabilecek HVAC filtrelerini değiştirin. Kokuları gidermek için karbon (aktif kömür) veya HEPA filtresi kullanmayı da düşünebilirsiniz . Tüm hava kanallarını kontrol edin ve içlerinde duman kalıntısı olabilecek tıkanıklıkları veya tozu temizleyin.
9. Adım: Bir hava temizleyici kullanın
Hava temizleyici, havayı temizleyebilen ekstra bir önlemdir. Duman kokularının giderilmesine daha fazla yardımcı olması için HEPA filtresi olan birine yatırım yapın