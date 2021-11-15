Ortadan kalkmayan duman kokusu mu? İşte kokuyu tamamen yok eden püf noktası

Mobilyalarda, perdelerde ve giysilerde ve hatta duvarlarda bile duman kokusu ortaya çıkmış olabilir. Ancak bu rehberi takip ederek evlerdeki duman kokusundan kalıcı olarak nasıl kurtulacağınızı öğreneceksiniz.

DUMAN KOKUSUNDAN KURTULMAK İÇİN GEREKLİ ADIMLAR

Bu on kolay adım, kötü kokulardan hızlı ve kolay bir şekilde kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Ev mobilyalarından ve duvarlarından duman kokusunu nasıl çıkaracağınızı öğrendikten sonra, bunun üstesinden gelebilirsiniz.

Adım 1: Kokuyla ilgili her şeyi atarak başlayın

Duman kokusuna neden olan her şey rahatsız edici kokuyu koruyacaktır. Yanık tava, kül tablaları, tencereler veya çakmaklar… Tüm bunları ortadan kaldırmak ilk ve en önemli adımdır.

Adım 2: Evdeki tüm pencereleri açın

Ev mobilyalarından duman kokusunun nasıl çıkacağına dair yapılacak hızlı bir başlangıç, tüm pencereleri hemen açmaktır. Temizlemeye başlamadan önce pencereleri açmanız da önemlidir, böylece temizlik ürünleri için de havalandırma sağlanır.