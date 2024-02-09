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Rengi solmuş beyaz atletler kar beyaz olacak! İlk günkü gibi parlamalarının yöntemi...

Çamaşırlar yıkanmadan önce renklerine göre ayrılır, ancak beyaz atletler çok sık yıkanırsa renkleri kaçabilir ve kötü görünebilir. Bu, atletlerin temiz olmasına rağmen kirli olduğunu gösterir. Renkleri bozulmuş atletleri ilk günkü hallerine döndürmek için kullanabileceğiniz etkili bir yöntemi size gösterdik. İşte o detaylar...

Giriş Tarihi: 09.02.2024 11:43
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Rengi solmuş beyaz atletler kar beyaz olacak! İlk günkü gibi parlamalarının yöntemi...

Beyaz kıyafetler ve çamaşırlar kolayca sararabilir ve renklerini kaybedebilir. Bu beyaz çamaşırları ilk günkü gibi çevirebilir hatta daha da parlak hale getirebilirsiniz. Bu doğal karışımı kendiniz hazırlayarak çamaşırlarınızı ilk günkü hallerine döndürebilir ve tertemiz bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Atletiniz terliyse hemen yıkayın. Atletin ter lekelerini çıkarmak, ne kadar uzun süre yıkanmadan durursa daha zor olur. Atletleri tekrar beyazlaştırmanın en iyi yolları ise şöyle...

SİRKE
Atlet birkaç kez yıkadıktan sonra hala sarıysa, sirke kullanarak rengini eski haline getirebilirsiniz. Beyaz sirke çamaşırları beyazlatabilir, kumaşları yumuşatabilir ve kötü kokuları giderebilir. Çamaşırlarınızı yıkarken makinenin yumuşatıcı bölmesine yarım bardak beyaz sirke ekleyin. Bu, renklerin dengesini sağlar. Çamaşırlarınızı beyazlatmak için sirke kullanmanın bir diğer yolu şunlardır:
Sirke kullanarak çamaşırları beyazlatmanın bir yolu, bir kabın içinde yarım çay kaşığı çamaşır deterjanı, bir su bardağının çeyreği kadar beyaz sirke ve bir su bardağının çeyreği kadar soğuk su ile karıştırmaktır. Ardından bu karışımı çamaşırın üzerine dökün ve hemen çamaşır makinesinde yıkayın.

TUZ

Solmuş ve solmuş atletlerin rengini ilk günkü gibi yeniden canlandırmak için tuz kullanabilirsiniz. Ayrıca çamaşırlarınızı yıkarken kullandığınız deterjandan kaynaklı olarak renkleri kaybolmuş olabilir. Çamaşırların renklerinin solmasını önlemek için makineye koyduktan sonra yarım su bardağı tuz ekleyin. Bu, deterjan kalıntılarından kurtularak çamaşırlarınızı eski renklerine döndürebilir.

KABARTMA TOZU

Kabartma tozu ile çamaşırlarınızı eski renklerine döndürebilirsiniz. Kabartma tozu, çamaşırların temizlenmesini kolaylaştırır ve renklerini ilk günkü kadar beyaz hale getirebilir. Bu yöntemle çamaşırlarınızı yıkamak için bir su bardağının yarısı kadar karbonat ekleyin ve çamaşırlarınızı yıkayın.

KARBONAT

Karbonat, beyaz çamaşırları doğal rengine dönüştürmek için kullanılabilir. Karbonat, sararan lekelerin aşınmasına yardımcı olur. Eğer çamaşırınızın sadece bir kısmı sararmışsa, o kısmı kaplayacak kadar karbonat ekleyin. Karbonatın üzerine limon sıkın ve on dakika bekletin. Bu sırada karbonatlı alanda köpürme oluşur, bu da sarı lekelerin kumaştan kaldırılmasına neden olur. Daha sonra çamaşırınızı makinede yıkayın.

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