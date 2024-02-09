Rengi solmuş beyaz atletler kar beyaz olacak! İlk günkü gibi parlamalarının yöntemi...

Beyaz kıyafetler ve çamaşırlar kolayca sararabilir ve renklerini kaybedebilir. Bu beyaz çamaşırları ilk günkü gibi çevirebilir hatta daha da parlak hale getirebilirsiniz. Bu doğal karışımı kendiniz hazırlayarak çamaşırlarınızı ilk günkü hallerine döndürebilir ve tertemiz bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Atletiniz terliyse hemen yıkayın. Atletin ter lekelerini çıkarmak, ne kadar uzun süre yıkanmadan durursa daha zor olur. Atletleri tekrar beyazlaştırmanın en iyi yolları ise şöyle...

SİRKE

Atlet birkaç kez yıkadıktan sonra hala sarıysa, sirke kullanarak rengini eski haline getirebilirsiniz. Beyaz sirke çamaşırları beyazlatabilir, kumaşları yumuşatabilir ve kötü kokuları giderebilir. Çamaşırlarınızı yıkarken makinenin yumuşatıcı bölmesine yarım bardak beyaz sirke ekleyin. Bu, renklerin dengesini sağlar. Çamaşırlarınızı beyazlatmak için sirke kullanmanın bir diğer yolu şunlardır:

Sirke kullanarak çamaşırları beyazlatmanın bir yolu, bir kabın içinde yarım çay kaşığı çamaşır deterjanı, bir su bardağının çeyreği kadar beyaz sirke ve bir su bardağının çeyreği kadar soğuk su ile karıştırmaktır. Ardından bu karışımı çamaşırın üzerine dökün ve hemen çamaşır makinesinde yıkayın.