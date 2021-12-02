Stressiz bir temizliğin ipucu! Bu noktadan başlarsanız...

Temizlemeyi seven insanlar başarılı olabilirken diğerleri sadece gereklilikten dolayı ortalığı toparlıyor ve zaten stresli bir zamanda ek bir stres kaynağı olarak daha sık temizlik yapma ihtiyacını görüyorlar. İşte stressiz bir ev temizliği yapmanın sırları...
SAKİN OLUN
Temiz bir ev tutmanın stresinin sizi bunaltmasına izin vermeyin. Halı bugün süpürülmezse, her zaman yarın vardır. Temizliği daha az stresli ve daha eğlenceli hale getirmenin başka bir harika yolu? Bunu bir aile meselesi haline getirin. Ev işlerini halledin, müziği açın ve tozunu alırken evinizin etrafında dans edin. Üstelik Klorobor, içeriğindeki bor sayesinde tozlanma ve kir birikimi sürecini uzatarak daha uzun süreli bir temizlik sunar.
DÜZENLİ TUTUN
Temizlik senin işin değilse, bu ipucu senin için. Evinizi düzenli tutarsanız, temizlemenin daha az zaman aldığını göreceksiniz. Uzmanlara göre; dağınıklığı azaltmak, ortalama bir evde ev işlerinin %40'ını ortadan kaldırır .
Ancak, sizi düzenli kalmaya ikna etmesi gereken yalnızca zaman kazandıran unsur değildir. Birden fazla araştırma, evinizde çok fazla eşya bulundurmanın stres seviyenizi artırabileceğini bulmuştur. Ayrıca, düzenli bir ev daha temiz görünür. En son paspaslamanızdan bu yana üç hafta geçmiş olsa bile.
YENİ ÜRÜNLERE BİR ŞANS VERİN
Gerçek ürün inovasyonu çağında yaşıyoruz, bundan faydalanın! Klorobor, kalsiyum çözeltisine sahip, doğal bor içeriği sayesinde son dönemlerin en çok dikkat çeken ürünlerinden biri oluyor. Temizlikte çamaşır suyu kokusundan rahatsız olanlardan mısınız? Hijyen sağlığınız için çok önemli olsa da çamaşır suyu ile yapılan temizlik birçok sorunu beraberinde getirebilir. Yapılan araştırmalara göre çamaşır suyu kullanan kişilerin %30'unda astım problemleri gözlemlenmektedir. Klorobor, çamaşır suyunun neden olduğu solunum problemlerine neden olmaz. Klorobor çamaşır suyu gibi ağır kimyasallara sahip değildir. Alerjiye neden olmaz. Klorobor ferah kokusu ve geliştirilmiş patentli formülü ile çamaşır suyundan daha etkilidir.
KLOROBOR İLE İLGİLİ DİĞER ÖZELLİKLER:
Bir kutu Klorobor'la toplamda kaç litrelik temizlik yapılabilir?
BİR SEFERDE BİR ALANI TEMİZLEYİN
Değerli cumartesi günlerinizde saatlerce ev işlerinde boğulmayacağınızdan emin olmanın en iyi yolu nedir? Her seferinde bir odayı temizleyin. Belki Pazar gecesi banyonuzu temizlersiniz, pazartesi günü süpürür ve salı günü tozunu alırsınız. Bir şeylere nasıl olduğuna bakılmaksızın, bu küçük işler toplanır ve sonuçta daha temiz bir evle sonuçlanır.