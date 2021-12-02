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Stressiz bir temizliğin ipucu! Bu noktadan başlarsanız...

Temizlik, birçok kişi için oldukça zorlu bir süreç haline gelebiliyor. Özellikle ayrıntılı temizlik sırasında yaşanan sorunlar, temizlikten kaçmak için birçok sebebi de beraberinde getirebiliyor. Fakat temizliği aslında çok kolay hale getirmenin birkaç ipucu bulunuyor. Bunlardan biri de tek bir temizlik ürünü: Klorobor.

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Giriş Tarihi: 02.12.2021 08:49 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 09:20
Stressiz bir temizliğin ipucu! Bu noktadan başlarsanız...

Temizlemeyi seven insanlar başarılı olabilirken diğerleri sadece gereklilikten dolayı ortalığı toparlıyor ve zaten stresli bir zamanda ek bir stres kaynağı olarak daha sık temizlik yapma ihtiyacını görüyorlar. İşte stressiz bir ev temizliği yapmanın sırları...

SAKİN OLUN

Temiz bir ev tutmanın stresinin sizi bunaltmasına izin vermeyin. Halı bugün süpürülmezse, her zaman yarın vardır. Temizliği daha az stresli ve daha eğlenceli hale getirmenin başka bir harika yolu? Bunu bir aile meselesi haline getirin. Ev işlerini halledin, müziği açın ve tozunu alırken evinizin etrafında dans edin. Üstelik Klorobor, içeriğindeki bor sayesinde tozlanma ve kir birikimi sürecini uzatarak daha uzun süreli bir temizlik sunar.

DÜZENLİ TUTUN

Temizlik senin işin değilse, bu ipucu senin için. Evinizi düzenli tutarsanız, temizlemenin daha az zaman aldığını göreceksiniz. Uzmanlara göre; dağınıklığı azaltmak, ortalama bir evde ev işlerinin %40'ını ortadan kaldırır .

Ancak, sizi düzenli kalmaya ikna etmesi gereken yalnızca zaman kazandıran unsur değildir. Birden fazla araştırma, evinizde çok fazla eşya bulundurmanın stres seviyenizi artırabileceğini bulmuştur. Ayrıca, düzenli bir ev daha temiz görünür. En son paspaslamanızdan bu yana üç hafta geçmiş olsa bile.

YENİ ÜRÜNLERE BİR ŞANS VERİN

Gerçek ürün inovasyonu çağında yaşıyoruz, bundan faydalanın! Klorobor, kalsiyum çözeltisine sahip, doğal bor içeriği sayesinde son dönemlerin en çok dikkat çeken ürünlerinden biri oluyor. Temizlikte çamaşır suyu kokusundan rahatsız olanlardan mısınız? Hijyen sağlığınız için çok önemli olsa da çamaşır suyu ile yapılan temizlik birçok sorunu beraberinde getirebilir. Yapılan araştırmalara göre çamaşır suyu kullanan kişilerin %30'unda astım problemleri gözlemlenmektedir. Klorobor, çamaşır suyunun neden olduğu solunum problemlerine neden olmaz. Klorobor çamaşır suyu gibi ağır kimyasallara sahip değildir. Alerjiye neden olmaz. Klorobor ferah kokusu ve geliştirilmiş patentli formülü ile çamaşır suyundan daha etkilidir.

KLOROBOR İLE İLGİLİ DİĞER ÖZELLİKLER:

  • Klorobor ile silinen yüzeyler diğer temizleyiciler gibi iz bırakmaz silindiği gibi hemen kuruma özelliğine sahiptir. (Hemen Kuruma Özelliği)
  • Klorobor Cilt İrritasyonuna(tahrişine) neden olmuyor. Bununla alakalı dünyanın önde gelen test lablarindan biri olan Merieux nurtisciences'ın raporu ile bunu ispatlamıştır.
  • Temizlik paspaslarını yıpratan şey aslında kullanılan temizleyicilerdir. Klorobor Yüzey Temizleyici kaliteli bileşenleri ve formüle edilmiş bor içeriği sayesinde evinizi her zaman koruduğu gibi paspasınızı da kokutmaz ve çürümesine sebep olmaz.
  • Klorobor ambalajı yüzde yüz geri dönüştürülebilirdir ve plastik kullanımını azaltarak dünyamızı korumaya katkı sağlar.
  • Klorobor ile tek pakette daha etkili, çevreci ve sağlıklı temizlik deneyimi sunuyor.

Bir kutu Klorobor'la toplamda kaç litrelik temizlik yapılabilir?

  • Bir kutunun içerisinde toplam 10 Paket bulunuyor. Her bir paket ile 7 litre su kullanabilirsiniz. Yani bir kutu Klorobor'la tam 70 litre etkili temizlik yapabilirsiniz.
  • Bu stresli dönemde biraz zaman kazanmanın yollarını Klorobor sayesinde bulabilirsiniz. Evinizin her odasında aynı temizleme spreyini kullanmak ister misiniz? İşte Klorobor size bunu sağlar.

BİR SEFERDE BİR ALANI TEMİZLEYİN

Değerli cumartesi günlerinizde saatlerce ev işlerinde boğulmayacağınızdan emin olmanın en iyi yolu nedir? Her seferinde bir odayı temizleyin. Belki Pazar gecesi banyonuzu temizlersiniz, pazartesi günü süpürür ve salı günü tozunu alırsınız. Bir şeylere nasıl olduğuna bakılmaksızın, bu küçük işler toplanır ve sonuçta daha temiz bir evle sonuçlanır.

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