Stressiz bir temizliğin ipucu! Bu noktadan başlarsanız...

Temizlemeyi seven insanlar başarılı olabilirken diğerleri sadece gereklilikten dolayı ortalığı toparlıyor ve zaten stresli bir zamanda ek bir stres kaynağı olarak daha sık temizlik yapma ihtiyacını görüyorlar. İşte stressiz bir ev temizliği yapmanın sırları...

SAKİN OLUN

Temiz bir ev tutmanın stresinin sizi bunaltmasına izin vermeyin. Halı bugün süpürülmezse, her zaman yarın vardır. Temizliği daha az stresli ve daha eğlenceli hale getirmenin başka bir harika yolu? Bunu bir aile meselesi haline getirin. Ev işlerini halledin, müziği açın ve tozunu alırken evinizin etrafında dans edin. Üstelik Klorobor, içeriğindeki bor sayesinde tozlanma ve kir birikimi sürecini uzatarak daha uzun süreli bir temizlik sunar.

DÜZENLİ TUTUN

Temizlik senin işin değilse, bu ipucu senin için. Evinizi düzenli tutarsanız, temizlemenin daha az zaman aldığını göreceksiniz. Uzmanlara göre; dağınıklığı azaltmak, ortalama bir evde ev işlerinin %40'ını ortadan kaldırır .

Ancak, sizi düzenli kalmaya ikna etmesi gereken yalnızca zaman kazandıran unsur değildir. Birden fazla araştırma, evinizde çok fazla eşya bulundurmanın stres seviyenizi artırabileceğini bulmuştur. Ayrıca, düzenli bir ev daha temiz görünür. En son paspaslamanızdan bu yana üç hafta geçmiş olsa bile.