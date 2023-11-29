Tahta kaşıkları tertemiz yapıyor! Sadece yapmanız gereken bu iki malzemeyi karıştırıp…

Tahta kaşıkları tertemiz yapabilmek için sadece sirke ve karbonata ihtiyacınız var. Bu malzemeler pek çok temizlik alanında etkili temizlik sağladığı gibi tahta kaşıkları temizleme konusunda da oldukça etkilidir.

Bu yöntemin uygulaması ise şöyle;

Büyük bir tencerenin içerisine tahta kaşıkları yerleştirin. Ardından tencerenin içerisine 1 paket karbonat ve 2 yemek kaşığı sirke dökün. Daha sonra tencerenin içerisine kaşıkların üzerini geçecek miktarda kaynar su ilave edin ve 15 dakika boyunca tahta kaşıkları kaynatın.

15 dakikanın sonunda tahta kaşıklarda bulunan kirlerin çıktığını fark edebilirsiniz. Son olarak kaşıkları, soğuk suya tutun ve kurulayın.

Tahta kaşıkları temizleyebilmek için kullanabileceğiniz diğer yöntemler ise şöyle;

BULAŞIK DETERJANI

Tahta kaşıkları temizleyebilmek için kullanabileceğiniz bir diğer malzeme bulaşık deterjanı. Bu yöntem sayesinde tahta kaşıklarda gizlenmiş olan kir ve yağların yumuşayarak kaşıklardan ayrılmasını sağlayabilirsiniz.

Bulaşık deterjanı kullanacağınız bu uygulama için ilk olarak ısıya dayanıklı bir kabın içerisine sıcak su doldurun ardından içerisine az miktarda bulaşık deterjanı dökün. Oluşturduğunuz karışımın içerisine tahta kaşıkları yerleştirerek 10 dakika boyunca bekletin. 10 dakikanın sonunda tahta kaşıkları süngerle temizleyin.

Kaşıkları yıkadıktan sonra peçeteyle kurulayın ardından kaşıklara zeytinyağı sürerek dayanıklılıklarının artmasını sağlayabilirsiniz.

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı kullanarak tahta kaşıkları temizleyebilmek için ilk olarak fırını 180 dereceye ayarlayıp ısınmasını sağlayın. Ardından tahta kaşıklarınıza zeytinyağı döküp silin. Ardından kaşıkları fırına koyup 3 dakika boyunca fırında bekletin. 3 dakikanın sonunda tahta kaşıkları ılık suyla temizleyin ve kurumasını sağlayın.