Tencelererinizi ovalamanıza gerek kalmadı! 5 dakikada pırıl pırıl yapacak o formül…

Tencereleri temizlemek, yemek pişirdikten sonra çok zor bir hal alıyor. Özellikle dibi tutan tencereler fazlasıyla zamanınızı alıyor. Aynı zamanda tencere ve tavaların pırıl pırıl olması için birçok yöntem deniyoruz fakat birçoğu işe yaramıyor. İşte bu vereceğimiz yöntem tencerelerinizi elmas gibi parlatacak…

Giriş Tarihi: 03.08.2022 11:42 PAYLAŞ ABONE OL

Yanmış tavaları temizlerken yüzeyi çizebilecek veya başka şekilde zarar verebilecek ovma süngerleri veya çelik yün gibi aşındırıcı aletler kullanmamaya dikkat edin. Bunlar tencerelerinizin ömrünü azaltır. Peki bu tencerelerin pırıl pırıl olmasını sağlayacak formül nedir? Gelin birlikte bakalım.

KABARTMA TOZU KULLANIN Kabartma tozunun hafif aşındırıcılığı, yapışan kalıntıların çoğunu temizlemek için yeterli olmalıdır. Yanmış alanın üzerine kabartma tozu serpin ve ince bir macun oluşturmak için az miktarda su ekleyin. Tavayı bir gece bekletin, ardından çizilmez bir süngerle hafifçe ovalayın. Durulayın ve sabun ve su ile yıkayın. Bu tencerelerinizin yeni gibi görünmesini sağlayacak.