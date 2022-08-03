Tencelererinizi ovalamanıza gerek kalmadı! 5 dakikada pırıl pırıl yapacak o formül…

Yanmış tavaları temizlerken yüzeyi çizebilecek veya başka şekilde zarar verebilecek ovma süngerleri veya çelik yün gibi aşındırıcı aletler kullanmamaya dikkat edin. Bunlar tencerelerinizin ömrünü azaltır. Peki bu tencerelerin pırıl pırıl olmasını sağlayacak formül nedir? Gelin birlikte bakalım.
KABARTMA TOZU KULLANIN
Kabartma tozunun hafif aşındırıcılığı, yapışan kalıntıların çoğunu temizlemek için yeterli olmalıdır. Yanmış alanın üzerine kabartma tozu serpin ve ince bir macun oluşturmak için az miktarda su ekleyin. Tavayı bir gece bekletin, ardından çizilmez bir süngerle hafifçe ovalayın. Durulayın ve sabun ve su ile yıkayın. Bu tencerelerinizin yeni gibi görünmesini sağlayacak.
KÜP ŞEKER KULLANIN
Tıpkı alüminyum folyo gibi, küp şekerlerin sert ve pürüzlü kenarları, sert, yapışmış yiyecekleri parçalamak için ideal oldukları anlamına gelir.Kirli tencere ve tavaları normal şekilde ıslatın, ardından küplerin çözülmesini önlemek için fırçalamaya başlamadan önce fazla sıvıyı çıkarın. Bu yöntem İşinizi çok kolaylaştıracak.
SİRKE YARDIMCI OLACAK
Tencerenize eşit miktarda, sirke ve sıcak su dökün biraz beklettikten sonra, bir sünger yardımıyla güzelce sıyırın. Sirkenin asiditesi yanmış yiyeceklerin bıraktığı inatçı lekeleri gevşetmeye yardımcı olacaktır. Bu formül tencerenizin kolaylıkla temizlenmesini sağlayacak, ovalamanıza gerek kalmayacak.
LİMON KAYNATIN
Tencerenizdeki tortuları temizlemenin bir başka yöntemi de limon ve sudur. Beyaz sirkedeki asetik aside benzer şekilde, limondaki sitrik asit, yanmış yemek lekelerini parçalamaya yardımcı olur. Her şeyden önce, yaklaşık iki limonu çeyrek veya kalın dilimler halinde kesin ve tencerenin dibine yerleştirin. Ardından, yanan alanın tamamını kaplayacak kadar su ekleyin ve ocakta kaynatın. Limon yüzerken tencerenin altından yanmış yiyecek parçacıklarının çıktığını göreceksiniz.