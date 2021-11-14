Tertemiz bir banyo! Sadece 6 adımda

Küvette köpükler içerisinde vakit geçirmek hayatın küçük zevklerinden biridir…. İster günlük ister yıllık olarak bir küvet içerisinde vakit geçirmekten hoşlanıyor olun, bir küveti nasıl temizleyeceğinizi öğrenmek, banyonuzun dışarı çıktığınızda hissettiğiniz kadar temiz görünmesini sağlayabilir.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 14.11.2021 09:27

Bir küveti neden temizlemeniz gerektiğini merak ediyor olabilirsiniz. İçinde her zaman sabun ve su aktığı kullanıldığı için temiz kalmıyor mu? Tam olarak değil. İşte bu yüzden, doğru şekilde yapmak için adım adım bir kılavuzla birlikte küvetinizi düzenli olarak nasıl temizleyeceğinizi öğrenmek doğru bir adım olacaktır.

KÜVETİNİZİ TEMİZLEMEK İÇİN 6 ADIM Bir küveti nasıl temizleyeceğimizi öğrenmemizin nedeni, su boşaldığında küvetin etrafında biriken sabun köpüğü ile birlikte vücudumuzdan çıkan kiri ortadan kaldırmaktır. Düzenli bir temizlik programı oluşturmak, uzun süre sabun birikiminden sonra saatlerce ovalamak yerine, her seferinde daha hızlı yapılmasını sağlar. Ayrıca küvetin seramiğinin çok daha uzun süre parlak kalmasını sağlar. Adım 1: Temizlik malzemelerinizi hazırlayın Küvetinizi temizlemek için ihtiyaç duyacağınız bazı ürünler ve araçlar: Orta boy temizlik kovası: Suyu ve temizlik karışımlarını diğer ev kullanımlarından ayrı tutmak için temizlik için özel bir kova kullanın.

Klorobor: 7 litrelik su içerisinde çözündürdüğünüz Klorobor, bor temelli güçlü temizlik formülü sayesinde küvetinizde en iyi sonuca ulaşmanızı sağlar. Üstelik uzun süre boyunca kir ve kirecin de birikmesini önleyerek düzenli olarak yaptığınız temizlikle birlikte sürekli olarak temiz bir küvete sahip olmanızı kolaylaştırır. Klorobor içeren karışımı, küvetinize bir sprey yardımıyla sıkın ve biraz bekleyin.

Ovma süngeri : Ovma süngeri aşındırıcı değildir ve su ile kimyasalları emer. Ovma süngeri ile sıktığınız bölgeleri geniş etkili bir şekilde temizleyebilirsiniz.

Adım 2: Bir kova suyu küvete boşaltın Bir kovayı sıcak suyla doldurun, ısı işlemi hızlandırır. Kovayı küvetin her yerine boşaltın ve boşalmasına izin verin. Adım 4: Küveti fırçalayın Ardından, kovanızı biraz daha sıcak su ile doldurun. Aşındırıcı olmayan bir ovma süngeri ve bulaşık deterjanı suyu alın ve küvetin her tarafını ovun. İnatçı lekeleri temizlemek için sert bir temizleme fırçası kullanın. Profesyonel ipucu: Küvetinizin içinde veya çevresinde büyüyen küf veya küf varsa, Klorobor çözeltisi içeren suyu içeren bir sprey şişesi kullanın. Küveti fırçalamadan önce birkaç dakika beklemesine izin verin.