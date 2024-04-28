Yastık ve yorganları doğal temizleme yöntemi! Ne kimyasal ne makine: Sadece çamaşır ipiyle...

Pek çok kişi, çamaşırlar kuru yerine ıslakken güneşte ağartmanın daha etkili olduğunu düşünüyor, bu nedenle önce yastık ve yorganlara biraz suyu bir sprey aracılığıyla sıkmak faydalı olabilir.

Buradaki en önemli ipucu; mümkün olduğunca düz bir şekilde asmaktır. Kumaşın her parçasının doğrudan güneş ışığı aldığından ve üst üste gelerek güneş ışığından uzak kamaldığından emin olmak önemlidir.