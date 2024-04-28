Yastık ve yorganları doğal temizleme yöntemi! Ne kimyasal ne makine: Sadece çamaşır ipiyle...

Yastık ve yorganların çoğu çamaşır makinesine sığmayacağı ve kuruması uzun sürebileceği için temizlenmesi zor olabilir. Yağmurun azalmasıyla birlikte yorganınızı ve yastıklarınızı temizlemek için açık havada basit bir yöntem deneyebilirsiniz.
Temizlik Uzmanı Lynsey Crombie şöyle "Eğer büyük bir çamaşır makineniz yoksa; güzel ve güneşli bir günde yorganınızı çamaşır ipinin üzerine çıkarın" önerisinde bulunuyor.
Eşyaları açık havaya ve güneş ışığına bırakmadan önce güçlü bir yıkama ipine sahip olduğunuzdan emin olmanız gerekiyor.
Güneş ışığı yastık ve yorganların temizlenmesinde işe yarar çünkü "doğal bir dezenfektandır", böylece mikropları ve bakterileri öldürmeye ve hatta beyazlatmaya yardımcı olur.
Pek çok kişi, çamaşırlar kuru yerine ıslakken güneşte ağartmanın daha etkili olduğunu düşünüyor, bu nedenle önce yastık ve yorganlara biraz suyu bir sprey aracılığıyla sıkmak faydalı olabilir.
Buradaki en önemli ipucu; mümkün olduğunca düz bir şekilde asmaktır. Kumaşın her parçasının doğrudan güneş ışığı aldığından ve üst üste gelerek güneş ışığından uzak kamaldığından emin olmak önemlidir.
Ağartma ve temizleme işlemini yapan güneş ışınlarıdır, dolayısıyla ışınlar geçemezse ürün ağarmaz. Bunları beyazlatmak için genellikle iki ila üç saat yeterli olacaktır. Ürünün daha da beyaz olmasını istiyorsanız başka bir gün birkaç saat daha deneyin.
Ancak, eşyaları günlerce dışarıda bırakmanın, özellikle hassas kumaşlar varsa, kumaşı zayıflatabileceğini ve zarar verebileceğini unutmayın.
Eğer yastıklarınızda veya yorganlarınızda şiddetli sarı lekeler varsa, güneş ışığının yanı sıra hidrojen peroksit de işe yarayabilir. Lekeye nazikçe uygulayın, leke çıkarıldıktan sonra durulayın.
Yorganınızı kaç kez yıkamanız gerektiğine gelince, yılda iki kez uzmanların önemli tavsiyeleri arasında yer alır. Yastıkların ise 2-3 yılda bir değiştirilmesi tavsiye edilir. Aynı zamanda yorganların da sağlıklı kullanımı için beş yılda bir değiştirilmesi öneriliyor.