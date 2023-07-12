Yepyeni duş başlıkları için 15 dakika yetiyor! Bu yöntem kireçten eser bırakmıyor...

Duşlarda kireç birikmesi, birçok farklı evde büyük bir sorundur ve temel temizlik işe yaramadığında sinirlerinizin bozulması da oldukça doğaldır. Fakat bu kireç birikintilerini kolaylıkla ortadan kaldırmanın bir formülü bulunuyor.

Esas olarak kalsiyum karbonattan oluşan kireç tortusu, duş perdelerine, fayanslara ve lavabo, küvet ve duşların yakınındaki diğer armatürlere yapıştığı bilinen bir mineraldir.Su sonunda kuruyacak veya buharlaşacak olsa da kalıntı, uygun şekilde temizlenene kadar kalacaktır.