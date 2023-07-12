Yepyeni duş başlıkları için 15 dakika yetiyor! Bu yöntem kireçten eser bırakmıyor...

Duşlarda kireç birikmesi, birçok farklı evde büyük bir sorundur ve temel temizlik işe yaramadığında sinirlerinizin bozulması da oldukça doğaldır. Fakat bu kireç birikintilerini kolaylıkla ortadan kaldırmanın bir formülü bulunuyor.
Esas olarak kalsiyum karbonattan oluşan kireç tortusu, duş perdelerine, fayanslara ve lavabo, küvet ve duşların yakınındaki diğer armatürlere yapıştığı bilinen bir mineraldir.Su sonunda kuruyacak veya buharlaşacak olsa da kalıntı, uygun şekilde temizlenene kadar kalacaktır.
Bazı insanların kireçle ilgili diğerlerine göre daha büyük bir sorunu vardır. Sonuç olarak, evdeki suyun mineral açısından ne kadar zengin olduğuna bağlıdır. İnatçı kireç birikimini önlemeye yardımcı olmak için ev halkının duşlarını ayda en az bir kez temizlemesi önerilir.
Bu yaz çevre konusunda daha bilinçli olmak isteyen pek çok su yumuşatıcı uzmanları, "duşunuzdaki birikintileri gidermenin en iyi yolu" konusundaki tavsiyelerini paylaştı.
DUŞAKABİNLER NASIL TEMİZLENİR?
Duş kabinlerini etkili bir şekilde temizlemek için uzmanlar beyaz sirke solüsyonu kullanmanızı tavsiye ediyor. Düz eski ev sirkesi, duşları temizlemenin anahtarıdır. Bu basit bileşen, kireç ve sabun köpüğü oluşumuyla mücadelede harikadır.
Bir sprey şişesini eşit miktarda beyaz sirke ve su ile doldurarak başlayın ve sirke solüsyonunu doğrudan kireçten etkilenen bölgelere püskürtün. Sirkenin "kireci parçalaması" için solüsyonu yaklaşık 10 ila 15 dakika bekletin.
Gerektiğinde fırça veya sünger kullanmak bu sorundan daha kolay kurtulmanızı sağlayacaktır. Bu yöntemin biraz daha çaba gerektireceğini, ancak etkili olduğunu unutmayın. Sirke kalıntılarını gidermek için kabini suyla iyice durulayarak bitirin.
DUŞ BAŞLIKLARI NASIL TEMİZLENİR?
Duş başlığı sert su ile temas ettiğinden kireç oluşumu kaçınılmazdır. Zamanla bu, tıkanıklıklara neden olabilir ve su akışını etkileyebilir.
Duş başlığı kirecini çıkarmak için, duş başlığına sığacak kadar büyük bir plastik torba veya kabı beyaz sirke ile doldurun ve duş başlığını tamamen kaplayacak şekilde sirkeye batırın.
Torbayı veya kabı yerine sabitleyin, duş başlığının sirke içinde birkaç saat veya gece boyunca ıslanmasına izin verin. Ertesi gün veya birkaç saat sonra, duş başlığını sirkeden çıkarın ve kalan kireci çıkarmak için bir fırçayla hafifçe ovalayın.
KİREÇ NASIL ÖNLENİR?
"Kireç birikimini önlemek" için, zla nemi gidermek için her kullanımdan sonra duş yüzeylerini silmeniz gerekir.
Ayrıca mineral birikintilerini azaltmak için yerleşik kireç önleyici özelliklere sahip bir duş başlığı kullanmayı veya bir su yumuşatma sistemi kurmayı da düşünmelidirler.