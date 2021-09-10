Lezzeti parmak ısırtıyor: Vegan taco tarifi

VEGAN TACO TARİFİ NASIL YAPILIR?

Kapya biberi ve domatesi minik küpler halinde doğrayın. Geniş bir kabın içinde Meksika fasulyesi, mısırı, jalapone biberi turşusunu karıştırın.

Sos malzemelerini de minik küpler halinde doğrayın. Geniş bir teflon tavaya zeytinyağını alın. Soğan ve sarımsağı hafif bir şekilde soteleyin.

İçine doğradığınız biber ve domatesleri de ekleyerek kavurma işlemine devam edin. Şekeri ve tuzunu da ilave ettikten sonra domatesler suyunu çekene kadar pişirin. Karışıma son olarak sirkeyi ilave edin.

Sosu ocaktan alın ve Meksika fasulyeli karışım ile harmanlayın. Taco ekmeklerin içini hazırladığınız harc ile doldurun. Afiyet olsun.