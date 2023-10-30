1 Aylık Bebek Anne Karnında Hissedilir Mi? 1 Aylık Hamilelikte Anne Bebeği Hisseder Mi?

Gebelik dönemi pek çok anne adayı için yeni keşiflerle dolu olduğu bilinen süreçlerdendir. Bu süreçte gebe bireylerin en çok merak ettikleri hususlardan biri ise bebeklerini ne zaman hissetmeye başlayabildikleridir. Uzman doktorlar tarafından yapılan açıklamalar ile gebelik sürecinin farklı dönemleri ele alındığı zaman ise 1 aylık bebek anne karnında hissedilir mi gibi bir soruya yanıt verilebilir.

1 Aylık Bebek Anne Karnında Hissedilir Mi?

Gebelik süreci normal şartlarda 9 ay 10 gün sürer. Bu sürenin değişkenlik gösterebildiği bilinse de anne adaylarının bebeklerini hangi haftada hissetmeye başladıklarına yönelik çeşitli bilgiler mevcuttur. Uzman doktorlar tarafından belirtildiği üzere hamile bireylerin hissedebildikleri ilk bebek hareketleri gebelik sürecinin 18 ile 20. haftaları arasında başlar. Dolayısıyla "1 aylık hamilelikte anne bebeği hisseder mi?" sorusuna yanıt verilirken gebelik sürecinin belirtileri detaylı olarak incelenmelidir.

Normalde hamileliğin ilk 3 ayında anne adaylarının hissettikleri hareketlerin kendi bağırsak aktiviteleri olduğu söylenir. Bu nedenle 1 aylık hamilelikte bebeğin hareketlerinin anne adayları tarafından hissedilmesinin pek mümkün olmadığı belirtilmelidir. Buna ek olarak hamilelik sürecinin genelinde anne karnındaki bir bebeğin 20 ile 75 dakikada bir uykuya daldığı bilinir. Uykuya dalan bebekler uyandıkları zaman ise anne karnında hareket etmeye başlar. Bu hareketlerin anne adayları tarafından tam olarak hissedildiği dönem ise gebelik sürecinin 5. ayıdır.