1 dakikada tuvaleti tertemiz yapan yöntem! Anında derinlemesine temizliyor...

SİHİRLİ BİR ANTİ-MİKROBİYAL OLAN HİDROJEN PEROKSİT

Hidrojen peroksit, kesikleri ve yaraları iyileştirmesi ile bilinse de aynı zamanda evinizde harika bir yardımcı olabilir. Mantar ve bakteri karşıtı yapısı sayesinde bakteri, küf ve kötü kokuları yok eder. Tencere, tava, halı ve fayansları temizlemek için kullanılabilir. Ev tekstilinde çarşafları beyazlatmak için kullanılabileceği gibi banyo ve tuvaletten kireç ve sarı lekeleri çıkarmak için de ideal malzemelerden biridir.

AMONYAK, YAĞ VE YAĞ KALINTILARINI ÇÖZER

Ev tipi amonyak, hücre proteinlerini parçalayarak gresten ve yağdan kurtulmayı kolaylaştırması nedeniyle güçlü bir temizleyici olarak biliniyor. Birçok fayans, küvet ve pencere temizlik ürünü, amonyağı bir bileşen olarak içeriyor. Fakat oldukça etkili bir temizlik maddesi olsa da gözlerle ve ciltle temas ederse veya solunduğunda zehirli etkilere sahip olabilir. Bu nedenle amonyak çok zararlı olma ihtimali nedeniyle diğer kimyasal bileşenlerle bir arada kullanılmamalıdır.