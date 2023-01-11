1 haftalık kuzu artık "çocukları"

Seven, Pamuk'un kendilerinden ayrılmadığını belirterek, "Çocukların her biri bir yere gitti. Biz de eşimle burada yaşıyor, Pamuk ile de zaman geçiriyoruz." dedi.

Torunlarının da Pamuk'u çok sevdiğini ve ondan ayrılmak istemediğini vurgulayan Seven, "Çocuklar geliyor, torunlar çok. Yalnız kaldığımız yok ama bu evimizin şenliği." diye konuştu.