1 Kilo Domates Salçası Kaç Kilo Domatesten Çıkar? 1 Kg Salça İçin Kaç Kilo Domates Gerekir?

1 kilo domates salçası hazırlamak için çok daha fazla domatese ihtiyaç duyulur. Domates salçasının hazırlanması son derece zahmetli bir iştir. İnsanlar genellikle marketten hazır salça almayı tercih etse de taşra bölgesinde domates salçası sıklıkla yapılır. 1 kg salça için ihtiyaç duyulacak olan domates, konu ile ilgili öncelikli olarak bilinmesi gereken bir husustur. 1 kg domates salçası hazırlamak için ihtiyaç duyulan süreyi de dikkate almak gerekir.

1 Kilo Domates Salçası Kaç Kilo Domatesten Çıkar?

Domates salçası, güneşte çok fazla kızarmış, hatta yumuşamış olan domateslerden yapılır. Büyük kazanlarda uzun süre kaynatılan domatesler, sonraki aşamada süzülür ve salça olması için dinlenmeye bırakılır. 1 kilo domatesten 1 kg domates salçası çıkmaz. 1 kg domates salçası elde etmek için yaklaşık 5 kg domatese ihtiyaç vardır. Daha fazla domates salçası hazırlamak istiyorsanız da bu hesaptan yola çıkarak domateslerinizi hazırlayabilirsiniz.

1 Kg Salça İçin Kaç Kg Domates Gerekir?

1 kilo salça hazırlamak için en az 5 kg domates gerekir. Salça hazırlamadan önce domateslerin hazırlanması çok önemlidir. Domateslerin çürümüş kısımları ayıklanmalı, kabukları soyulmalıdır. Bu sayede salçanız çok daha lezzetli olacaktır. Genellikle nispeten çürümüş olan domateslerin çürük kısımları ayrılarak domates salçası hazırlanır. Fakat sağlam domateslerle salça yapılması çok daha uygundur. Salça hazırlandıktan sonra kapalı kaplarda ve güneş almayan bölümlerde muhafaza edilmelidir.