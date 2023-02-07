10 dakikada olgunlaşmış avokadonun sırrı

Avokado, olgunluk düzeyine göre daha rahat tüketilebilen bir besin olması nedeniyle seçimi sırasında dikkat edilmesi gerekiyor. Az olgunlaşmış avokadoyu ise eşsiz bir olgun avokadoya dönüştürmenin sırrı ise burada! Üstelik sadece 10 dakikanızı ayırmanız yeterli.
FIRINDA BEKLETMEK ESKİMİŞ YÖNTEM
İnsanlar, yemek için fazla sert avokadoları fırında düşük derecede bir süre bekleterek daha yumuşak forma kavuşmalarını sağlıyordu. Mutfaklarda fazlasıyla popüler olan bu yöntemin bazı dezavantajları mevcut. Biraz fazla beklemesi durumunda avokadolar kararabiliyor ve fazla yumuşak hale dönüşebiliyor. Üstelik görece uzun süren bir yöntem.
FRİTÖZ MÜKEMMEL AVOKADONUN SIRRI
Avustralya'daki bir kadın, tüm bu yöntemler arasında en iyi avokado olgunlaştırma yöntemini bulmuş görünüyor. Fırın yerine sıcak hava fritözünü deneyen kadın mükemmel sonuca ulaştığını belirtti. Guacamole sos hazırlamak için sert olan avokadoyu bu yol sayesinde 10 dakikada istediği olgunluk düzeyine getirdi.
İŞTE O YÖNTEM
Önce bir alüminyum folyoya sardığı avokadoyu sıcak hava fritözüne yerleştirdi ve ısıyı 200 dereceye ayarladı. Yalnızca 10 dakika boyunca bu ayarda tuttuktan sonra çıkardığında sos için gerekli yumuşaklığa erişmişti.
Ayrıca kullanmadan önce biraz soğumasını beklerseniz işlemlerinizi çok daha kolay hale getirebilirsiniz.