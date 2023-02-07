10 dakikada olgunlaşmış avokadonun sırrı

Avokado, özellikle son yıllarda besin değeri ile diyetlerin vazgeçilmez meyvelerinden biri haline geldi. Fakat tüketimi sırasında dikkat edilmesi gereken birkaç ayrıntı bulunuyor. Bunlardan biri de yeterince olgunlaşmış bir avokadoyu tüketebilmek.

Giriş Tarihi: 07.02.2023 08:18 PAYLAŞ ABONE OL

Avokado, olgunluk düzeyine göre daha rahat tüketilebilen bir besin olması nedeniyle seçimi sırasında dikkat edilmesi gerekiyor. Az olgunlaşmış avokadoyu ise eşsiz bir olgun avokadoya dönüştürmenin sırrı ise burada! Üstelik sadece 10 dakikanızı ayırmanız yeterli.

FIRINDA BEKLETMEK ESKİMİŞ YÖNTEM İnsanlar, yemek için fazla sert avokadoları fırında düşük derecede bir süre bekleterek daha yumuşak forma kavuşmalarını sağlıyordu. Mutfaklarda fazlasıyla popüler olan bu yöntemin bazı dezavantajları mevcut. Biraz fazla beklemesi durumunda avokadolar kararabiliyor ve fazla yumuşak hale dönüşebiliyor. Üstelik görece uzun süren bir yöntem.