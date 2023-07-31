10 Kişilik Pilav Tarifi ve Ölçüleri - 10 Kişilik Pilava Kaç Kilo Pirinç Gider?

10 kişilik pilav hazırlamak biraz zahmetli bir iş gibi görünebilir. Fakat 10 kişilik pilav pirinç ölçüsü bilinerek pilav hazırlamanın çok pratik olduğunu göreceksiniz. 1 su bardağı pirinçten ne kadar pirinç çıktığını bilmeniz, işinizi büyük ölçüde kolaylaştıracaktır. Su bardağı hesabı ile istediğiniz ölçüde pilav hazırlayabilirsiniz. Servis esnasında pilavın üzerine tavuk eklemeyi de düşünebilirsiniz. Bu sayede pilavı çok daha lezzetli hale getirebilirsiniz. İşte 10 kişilik pilava kaç kilo pirinç gider sorusunun yanıtı.

10 Kişilik Pilava Kaç Kilo Pirinç Gider?

10 kişilik pilav için ne kadar pirinç gerekli olduğunu öğrenmek için öncelikle 1 su bardağından kaç kişilik pilav çıktığını bilmeniz gerekir. 1 su bardağı pirinç 250 gramdır. 250 gram pirinçten de 4 kişilik pilav porsiyonu çıkacaktır. Bu hesaptan yola çıkarak 10 kişilik pilav hazırlamak için 2,5 su bardağı pirince ihtiyaç olacaktır. Su bardağı hesabını kullanarak hazırlamak istediğiniz pilav ölçüsünü kolay bir şekilde elde edebilirsiniz.

10 Kişilik Pilav Kaç Kilo Pirinçten Yapılır?

1 kilo pirinçten 4 su bardağı pirinç çıkar. Bu da 16 kişilik pilav demektir. 10 kişilik pilav hazırlamak için 625 gram pirinç yeterli olacaktır. Dilerseniz pilavın üzerine eklemek için menüye tavuk da ekleyebilirsiniz. 10 kişi için 1-1,5 bütün tavuk yeterli olacaktır. Haşlanmış tavuğu kemiklerinden ayıkladıktan sonra pilavın üzerine ekleyerek servis edebilirsiniz. Baharat gibi ilaveler tamamen sizin zevkinize kalmış hususlardır. Gerekli ölçüleri bilerek pilavı hazırlamak çok kolay olacaktır.