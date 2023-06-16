1000 Adım Kaç Kalori Yakar? Bin Adım Atmak Veya Koşmak İle Kaç Kalori Yakılır?

Kaslarla kemiklere iyi gelen yürüyüş egzersiziyle ilgili olarak "1000 adım kaç kalori yakar?" sorusuna sıklıkla yanıt arandığı görülür. Dolayısıyla "Bin adım atarak kaç kalori yakılır?" diyen kişilere bu hesaplama yapılırken dikkate alınması gereken faktörler eşliğinde yanıt verilmelidir. Bununla birlikte 1000 adım atılması sonucunda yakılan kalorinin egzersizin hafif veya hızlı tempolu olmasına göre değişiklik gösterebildiği de hatırlatılmalıdır.

1000 Adım Kaç Kalori Yakar?

Düzenli olarak spor yapmayı ihmal etmeyen kişiler için yürüyüş önemli bir yer tutar. Eklem ağrılarına iyi geldiği ve kemikleri güçlendirdiği bilinen yürüyüş, hafif veya hızlı tempolu olarak yapılabilir. Bununla birlikte günlük adım sayılarını takip eden bir kişinin kaç kalori yaktığını sorguladığı görülür. Bu bağlamda ön plana çıkan sorulardan biri de "Bin adım atarak kaç kalori yakılır?" şeklindedir. Yürüyüş yapılırken atılan adım sayısına göre kaç kalori yakıldığı belli başlı faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Bir günde bin adım atan kişinin vücut ağırlığı ve yürüyüş temposu gibi faktörler yakılan kaloriyi etkileyebilir. Ancak genel olarak günde 1000 adım atıldığı zaman yaklaşık 30-35 kalori yakıldığı bilinir. 60 kg olan bir birey 1000 adım atarak 32 kalori yakabilirken, bu değer 70 kg ağırlığındaki bir kişi için 38 kaloriyi bulabilir. Yine hızlı tempolu olan 1000 adımlık bir yürüyüş egzersizinde daha fazla kalori yakılması da mümkün olabilir.

1000 Adım Koşu Kaç Kalori Yakar?

Günlük olarak 1000 adım atarak yürüyüş yapmak son derece faydalı bulunur. Bununla beraber bin adım atan bir kişinin kaç kalori yaktığını hesaplarken birtakım faktörleri dikkate alması gerekir. Çünkü 1000 adım atılarak yürüyüş yapılabildiği gibi koşuya da çıkılabilir. Bu durumda hızlı tempolu bir egzersiz yapıldığı için daha fazla kalori yakılması olasıdır. Örneğin 1000 adım atılarak yürüyüş yapıldığında 30-35 kcal, koşuya çıkıldığında ise yaklaşık olarak 50-60 kalori yakılabilir. Bu kalori değerleri 1000 adımın yaklaşık olarak 800 metre ile 1 kilometre arasındaki bir mesafeye denk geldiği düşünülerek belirtilir.