Bebeklerin dil gelişimi, onların dünyayı anlama yolculuğunun önemli bir parçasıdır ve 11 aylık bebekler, dil gelişimlerinin hızlandığı bir dönemi deneyimlerler. Bu dönemde bebekler, anne-babaları veya bakıcıları ile daha fazla iletişim kurarlar ve bazı temel kelimeleri söylemeye başlarlar. Bebeklerinin bu yeteneklerini takip eden ebeveynler "11 aylık bebek neler yapar, 11 aylık bebekler hangi kelimeleri söyler?" sorularını sıklıkla sorarlar.

11 Aylık Bebek Neler Yapar?

11 aylık bebekler, büyüme ve gelişmelerinin hızlı bir döneminde bulunurlar. Bu dönemde hem fiziksel hem de bilişsel açıdan pek çok önemli gelişme gözlemlenir. İşte 11 aylık bebeklerin neler yapabileceği hakkında örnekler:

1. Hareket Kabiliyeti: 11 aylık bebekler, fiziksel becerilerini geliştirirler. Birçok bebek bu dönemde yürümeye başlar veya destek alarak ayakta durma yeteneklerini geliştirir. Bazıları ise mobilyalara tutunarak yürüme hareketleri yapabilir.

2. İşbirliği ve Oyun: Bebekler bu dönemde basit oyunları anlamaya başlarlar. Örneğin, oyuncakları bir araya getirip ayırmak veya bir kapaklı kutuyu açmak gibi aktivitelerle meşgul olabilirler. Aynı zamanda başkalarıyla oynamaktan keyif alırlar.

3. İnce Motor Beceriler: 11 aylık bebekler, ellerini daha iyi kullanmaya başlarlar. Parmaklarıyla nesneleri tutabilir, ince işler yapabilir ve bazı basit nesneleri açabilirler.

4. İletişim Becerileri: Dil gelişimi bu dönemde hızla ilerler. Bebekler bazı temel kelimeleri söylemeye başlayabilirler. Anne-baba, mama, su gibi kelimeleri anlayabilir ve kullanabilirler. Aynı zamanda jestler, mimikler ve vücut dili ile iletişim kurarlar.

5. Öz-besleme: Bebekler, bu dönemde kendi kendilerine yemek yeme konusunda ilerlerler. Kaşık veya çatal kullanma becerileri gelişir ve kendi kendilerine bazı yiyecekleri yiyebilirler.

6. Duygusal Bağlar: Bebekler, bu dönemde aile üyeleri ve bakıcıları ile duygusal bağlarını daha da güçlendirmeye başlarlar. Belli bir kişilere bağlanma ve onlara yakın olma ihtiyacı artar.

11 Aylık Bebekler Hangi Kelimeleri Söyler?

11 aylık bebekler, dil gelişimlerinin hızla ilerlediği bir döneme girmişlerdir. Her bebek farklı hızda dil geliştirir, ancak genel olarak 11 aylık bebekler aşağıdaki gibi bazı temel kelimeleri veya kelime benzeri sesleri söylemeye başlayabilirler:

1. Anne ve Baba: 11 aylık bebekler genellikle "anne" ve "baba" gibi aile üyelerini tanımlayan kelimeleri anlayabilir ve söyleyebilirler.

2. Mama: Yiyecekleri tanımak ve ifade etmek için "mama" kelimesini kullanabilirler. Bu kelimeyi kullanarak aç olduklarını ifade edebilirler.

3. Su: Susadıklarında veya içeceklere işaret etmek için "su" kelimesini kullanabilirler.

4. Vücut Parçaları: Bebekler, kendi vücut parçalarını anlamaya başlarlar ve bazıları "burun," "kulak," veya "ayak" gibi kelimeleri söylemeye başlayabilirler.

5. Hayvan İsimleri: Evcil hayvanları veya hayvan resimlerini gördüklerinde, bazı bebekler hayvanların isimlerini anlayabilir ve söyleyebilirler. Örneğin, "kedi," "köpek," veya "kuş."

6. Oyuncak İsimleri: Bebekler, sıkça kullandıkları oyuncaklarının isimlerini öğrenirler ve bazılarını söylemeye çalışabilirler. Örneğin, "bebek," "araba," veya "top."

7. Temel İfade ve Duygular: Bebekler, memnuniyetsizliklerini veya mutluluklarını ifade etmek için bazı temel ifadeleri kullanabilirler. Örneğin, "hayır," "evet," "ayı," veya "ağla."

Her bebek farklı bir hızda dil geliştirir ve bazıları bu kelimeleri daha önce veya daha sonra söylemeye başlayabilir. Ayrıca, bebekler jestler, mimikler ve vücut dili yoluyla iletişim kurarlar. 11 aylık bebekler, dil gelişimlerinde hızlı ilerlemeler kaydederler ve çevrelerindeki dünyayı daha iyi anlamak için iletişim becerilerini geliştirirler.