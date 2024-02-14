14 Şubat'ta sevgilisi olmayana "Anti Sevgililer Günü" organizasyonu: Herkes bu yemekte buluşacak...

"SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE KENDİLERİNİ YALNIZ HİSSETMEYECEKLER"

Gasimova, yemeğe katılım için duyurulan yalnız olduğunu kanıtlama şartıyla ilgili bazı geri dönüşler aldıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"İnsanlar bunu çok ciddiye alıp evde yalnız fotoğraflarını, kedileriyle fotoğraflarını, yatağımın bir kısmı boş şeklinde fotoğraflarını gönderdiler. Eğlenceli oldu. Bir kriterimiz yok aslında, biz tabii işin şakasındayız. 14 Şubat'ta buraya katılacak kadınların hepsi yalnız. Bu, biraz üzücü tabii ki ama umarım onlar için çok güzel olacak. Sevgililer Günü'nde kendilerini yalnız hissetmeyecekler."

Gasimova, "Anti Sevgililer Günü"ne katılacaklar için pijama ve eşofman da dahil istediklerini giyebilecekleri "depresif" giyinme kuralı koyduklarını söyledi.