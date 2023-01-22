14 yılda 52 kez ameliyat olmak onu yıldırmadı! Açtığı sergiyle hayallerine kavuştu

Beyzanur'un hayat mücadelesinin herkese umut verdiğini belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Küçüklüğünden beri 52 kez ameliyat geçirdi. Bu ameliyatları geçirirken hiçbir zaman hayattan kopmadı. Kendisine yol çizmeyi buldu. Bugün de kaligrafi alanındaki eserlerini İpekyolu Belediyesi olarak sergiliyoruz. Kendisi hasta olanlara, başından kötü şeyler geçmiş insanlara örnek olarak bizi mutlu etti. Yanında yer alan her zaman destek olan ailesine ve emek veren öğretmenlerine teşekkür ediyorum."